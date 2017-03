¿Sabe diferenciar entre tristeza pasajera y depresión?

En el año 2014, el Minsa captó a 3 mil 819 personas con nuevos diagnósticos. En el 2015, fueron 3 mil 557, siendo la región metropolitana la que más casos captó (mil por año).

Entre las provincias con mayor cantidad de casos se encuentran: Los Santos con 500, Chiriquí con 400, Panamá Oeste y Veraguas.

A nivel del mundo, el 4.3% de la población sufre de depresión, es decir 300 millones de personas; 5% alrededor de las Américas, lo que representa 50 millones de personas aproximadamente.

Hay que vivir con lo que se gana, el panameño quiere vivir con lo que no gana, lo que nos hace más presión y nos hace caer en la depresión. Ponerse metas muy altas en cualquier marco, produce depresión”. Itza Barahona de Mosca – Dir. General de Salud de Minsa.

Ante estas cifras, el Minsa en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido una campaña bajo el lema “Hablemos de la depresión”, que se realizará en el mes de abril.

Explica que cuando se habla de depresión hay confusión, ya que hay estados anímicos normales y se puede tener depresión por un periodo determinado de tiempo, por razones como la pérdida de trabajo, muerte de un familiar, conflicto familiar o deudas.

Las anteriores causan depresión que con el tiempo pasan y las personas las saben manejar.

Pero cuando se presentan cuadros de depresión permanente que afectan el estado anímico y la capacidad de relacionarse con las personas y de ir a trabajar, que afectan el rendimiento escolar, se habla de un estado patológico.

Este estado se puede reconocer, no solo con el hecho de que una persona llore, ya que en ocasiones, el deprimido es el que menos llora, sin embargo no come bien o no duerme bien.

Por otra parte, cuando las personas tienen problemas de depresión se van auto aislando, por lo que la familia debe casi que obligarlos a salir de la casa.

El hecho de que una persona esté bajo depresión, afecta el rendimiento laboral, dijo Barahona pero resalta que es una enfermedad prevenible y tratable.