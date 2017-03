'Zero Limits', baje de peso comiendo y ejercitándose adecuadamente

Los creadores del concepto de salud integral denominado “Zero Limits”, Sasha Castillo y Ariel Donato, dijeron en Noticias AM que hay mucho marketing sobre el tema, al igual que mala información, mitos y desconocimiento de las personas de lo que es realmente el estilo de vida saludable.

Explicaron que se trata de saber alimentarse, de una manera inteligente, no dejando de comer, pero sí aprovechando de manera adecuada cada uno de los nutrientes de los productos, frutas y vegetales.

El plan que han diseñado, explican los especialistas, brinda la asesoría a cada persona, tras una evaluación y de acuerdo a las características para que se logren los resultados que se quieren y aclaran que el tema no se debe ver como un tema de moda, sino de salud y bienestar.

La doctora Sasha Castillo, mencionó que las personas acuden en primera instancia a la medicina estética, que está muy de moda, pero no es lo correcto porque no resuelven el problema de raíz, ya que si una persona no está bien informada, se puede usar cualquier equipo o tratamiento que puede que no esté científicamente aprobado.

El entrenador nutricional y deportivo, Ariel Donato, destaca que también hay enfermedades genéticas que muchas veces no permiten que las personas obtengan los resultados que buscan.

Según Donato, al guiar a alguien, trata de “vivir lo que la persona está experimentando e ir del lado de allá y no traerlo a su lado, porque es la mejor manera de entender su estilo de vida y poder establecer los ajustes”.

Hacen un llamado a las personas que quieren cambiar su estilo de vida, de una manera integral, que busquen la asesoría correcta, como la dan en Medstetic, de la mano de profesionales responsables.