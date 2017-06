Los casos que le roban miradas al escándalo Odebrecht

Los ciudadanos estaban preparados para tener un junio revolucionado, por las noticias judiciales.

Sabían que podía ser un mes agitado por la revelación de las delaciones del caso Odebrecht en Brasil pero resultó que la época ha sido acaparada por el inesperado arresto del expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

Por supuesto, los medios de comunicación le han dedicado espacios importantes para informar a la ciudadanía no sólo por la investidura de Ricardo Martinelli, quien fue presidente de Panamá, sino por los graves señalamientos que existen en su contra, en el caso de las escuchas telefónicas.

Además es la misma población la que pone el ritmo, porque se muestran más interesados por este tipo de temas que por otros asuntos nacionales.

Odebrecht pierde brillo en medio de tantas noticias

Pero mientras tanto, otros casos igualmente impactantes, como los sobornos pagados por Odebrecht durante administraciones pasadas han quedado en segundo plano, no por decisión de los que se dedican a informar sino porque son muy pocos datos oficiales los que han emanado del Ministerio Público (MP) en los últimos días.

Vladimir Aras, quien es un alto funcionario en Brasil, en una conferencia de prensa, aseguró el viernes 2 de junio, que ya la información pedida por Panamá había sido entregada.

Pero en Panamá el último reporte relacionado con las delaciones premiadas o las asistencias judiciales que Panamá le pidió a Brasil por el caso Odebrecht, fue el viernes 9 de junio, cuando se conoció que la procuradora General, Kenia Porcell viajó a Brasil.

Hace una semana Porcell se reunió con el viceprocurador General de Brasil, José Bonifacio Borges De Andrada, el secretario de Cooperación Jurídica Internacional Vladimir Aras y su equipo de trabajo y con Joao Gabriel Morais de Queiroz, jefe de Gabinete de la Viceprocuraduría General de Brasil.

En un comunicado de prensa dijeron que las autoridades brasileñas reafirmaron el compromiso y voluntad de compartir las delaciones del Caso Odebrecht con las autoridades panameñas, previa firma del convenio sobre el uso de la información.

Reiteraron las seis asistencias judiciales que han pedido para incorporar a las 24 investigaciones penales que hace la Fiscalía Especial Anticorrupción, pero sobre cuándo se tendrán respuestas, no se ha dicho nada aún.

Lo que supimos el martes 13 de junio es que la procuradora General, se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que ha sido criticado por ella misma.

Porcell explicó que las decisiones judiciales lentas afectaban la labor de sus fiscales y pidió más cooperación tanto de la Corte como de la Contraloría General y las entidades bancarias.

Es decir en la recta final del mes más esperado por muchos panameños se desconoce cómo y cuándo Panamá contará o sabrá quiénes más están involucrados en el escándalo Odebrecht y si la nueva documentación sería suficiente para encausar a más personas o recuperar el dinero relacionado con estas actividades fruto de la corrupción.

Asuntos más sonados del mes

Ante la ausencia de información oficial de Odebrecht sobre Panamá, el caso de la detención de Martinelli ha cobrado más fuerza y expectativa.

Se esperan los resultados de la audiencia que definirá si se queda en prisión en Miami o sale en libertad, mientras se ventila la solicitud de extradición pedida por Panamá a Estados Unidos, por el expediente de las escuchas telefónicas ilegales.

Pero también hay otros asuntos bajo la lupa de la opinión pública, como la próxima reunión del presidente Juan Carlos Varela con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido surgió una alarma entre algunos ciudadanos de que se establezcan bases militares en el país. Un grupo hasta envió un comunicado.

En la reunión que empieza el lunes 19 de junio se abordarán temas muy globales como los lazos bilaterales entre ambas naciones, la lucha contra el crimen organizado, migración ilegal, narcotráfico y crisis de Venezuela.

Otros temas que le han restado miradas al escándalo de Odebrecht es la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de lazos con la República Popular de China.

El interés ha estado más enfocado en los 82 estudiantes panameños que estudian en Taiwán, para los que el Gobierno ya pensó en un plan, para que se muden a China con todos los gastos financiados por este país o para que sigan estudiando en Taiwán.

Esto será a través de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos.

Para la jefa del Ministerio de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo, lo principal para Panamá en este momento es atender la situación de estos estudiantes panameños, pero a la vez lanzó un pronóstico de que los frutos de la nueva relación con China serán "incalculables".

El decreto 130 de junio de 2017 que fue suspendido el fin de semana pasado, que tiene que ver con la actualización catastral de las propiedades, estuvo en la palestra pública, porque circuló una ola de información imprecisa que terminó obligando al Gobierno a suspenderlo, mientras explicaba su contenido a la ciudadanía.

En pleno domingo el ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia dijo en conferencia de prensa que: “Ha sido una completa fabricación política infundir temor entre nuestros ciudadanos sobre falsas consecuencias negativas como que perderán sus viviendas. Este tipo de mentiras hay que repudiarlas y denunciarlas por el daño que le hacen al país y a la industria”.

Ese día el Ministro sólo indicó que se haría una larga jornada de explicación que incluía a todas las instituciones relacionadas con este asunto, para recibir retroalimentación y mejorar el documento.

Sin embargo no se sabe hasta cuándo se harán estas consultas, porque no se dieron fechas.

A inicios de esta semana José Domingo Arias, excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático, regresó a rendir indagatoria en la Fiscalía Especial Anticorrupción, por supuestamente haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña política.

Arias salió tranquilo de la fiscalía sin ninguna medida cautelar, aunque aclaran que su indagatoria aún no ha concluido. El exaspirante a la silla presidencial no dio detalles del contenido de su indagatoria, según él para no entorpecer las pesquisas.

Es mismo día en horas de la noche federales arrestaron a su copartidario Ricardo Martinelli en las puertas de su casa en Miami, Estados Unidos e inició todo un proceso para definir si sigue detenido o es liberado bajo fianza.

Martinelli espera la nueva audiencia tras los barrotes del Centro de Detención Federal de Miami, donde tiene muchas restricciones, incluso no puede ver a su familia.

En tanto, el viernes 16 de junio se conoció que el expresidente Ricardo Martinelli presentó una moción de emergencia en un tribunal Federal de Miami, Estados Unidos, pidiendo que se anule la solicitud de extradición que hizo Panamá.

Este sería el primer recurso que presenta Martinelli para intentar revocar su extradición.

Una noticia publicada por el diario El Nuevo Herald de Miami informó ayer que el juez del caso, Edwin Torres, emitió una orden después de recibir la moción manifestando que escuchará los argumentos a favor y en contra durante la audiencia que ya fue programada para el próximo martes 20 de junio.