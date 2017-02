Frieda 'DaLuna' Kraemer

DaLuna se describe como una mujer totalmente independiente, alegre y competitiva. "Me gusta mucho ayudar, siento que todos siendo uno podemos lograr un buen trabajo, no sólo en la guerra, sino también en mi diario vivir. Me gusta poder enseñar, siempre que puedo comparto mi conocimiento acerca de nutrición, historia, cultura o cualquier otro tema que me guste", comentó la hermosa guerrera.

Como persona ella siempre trata de ser útil por algún bien común, le gustaría en algún momento crear una fundación para niños y así poder ayudar a quienes más lo necesitan.

Como muchos lo saben, DaLuna es vegana, lo que quiere decir que no come productos animales. Pero eso no la priva de comer las comidas más deliciosas y sanas del planeta como lo son las frutas, el lulo, la sandía, el mamón chino, la pitaya, el mangostin, la guaba, entre otros.

La hermosa guerrera también nos comentó: "Mi pasión es aprender cada día algo nuevo, mirar la vida y disfrutar de todo lo que me ofrece. Todos los días hay algo que aprender del diario vivir, todos los días tenemos lecciones que nos ayudan a ser una persona mejor cada día, sólo es cuestión de abrir los ojos". DaLuna