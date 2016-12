Cómo sobrevivir a una cena Navideña de la empresa

Es muy chévere salir y compartir con los amigos tomarse unas cervezas o unos tragos, pero hay que tener en cuenta que las actividades del trabajo deben tener límites.

Entonces, tomando en cuenta esto, es necesario saber cómo sobrevivir a una fiesta de la empresa.

No beber demasiado

Eventos como estos no son para emborracharte aunque otros lo hagan. ¡Las grandes metidas de pata ocurren justamente cuando se está pasado de tragos! Si no puedes controlarte, no asistas, o no bebas.

Evita bailar de forma “inapropiada”

No debes hacer movimientos que imiten una conducta sexual y más si hay compañeros presentes. Esto evita situaciones que se malinterpreten dentro del evento. Por lo que trata de controlarte o mejor siéntate.

Si tomas, no llegues a la cena en coche

¡Si vas con la convicción de no beber cúmplelo! Pero si por el contrario sabes que no pasará evita situaciones que te pongan en problemas con la justicia saliendo positivo en el guarómerto y más si te ofreces a llevar a compañeros a su casa.

No tengas relaciones sexuales

¡Simplemente no! Los romances entre compañeros son tremendamente habituales, más de lo que se cree. Muchos de estos romances tienen que ver con el licor. Esto puede traer muchos problemas. Si te gusta mucho alguien de la empresa (que puede suceder) todo debe ser fuera de la empresa y otro día.

Evita ciertas conversaciones

Hablar de trabajo es algo normal pero hay ciertos comentarios que debemos reservarnos, precisamente porque es están todos en la fiesta y no sabes quién puede escucharte. Evita además cualquier conversación que tenga que ver con política y religión comentarios racistas o denigrantes: hay gente a la que puede no hacerles gracia.

Hay momentos y hay personas con las que tienes confianza para desinhibirte, sin embargo, cuando se dan este tipo de eventos hay que ser prudentes, pues fuera de lo que vean tun compañeros, están tus jefes observando todo lo que sucede.