Tradiciones navideñas que conoces por películas pero no aplicas en Panamá

Nuestro país esta lleno de costumbres navideñas que están claramente marcadas por la cultura americana y española, pero es evidente que a todas ellas les imprimimos un toque muy particular y autóctono, pero, hay tradiciones que no adoptamos y que son muy curiosas.

Cada una de estas tradiciones viene acompañada de una historia que sigue creciendo en las generaciones futuras.

El muérdago

Por ejemplo una de ellas es colgar un muérdago del marco de la puerta de la entrada. La tradición dice que si dos personas se encuentran debajo de esta planta, deben darse un beso y coger un fruto. Esto significa que tendrán amistades largas y duraderas, la fertilidad y la buena suerte. ¡Así que ya lo sabes!

El cascanueces o Nutcracker

Es una de las tradiciones más queridas por niños. Las personas llevan a sus hijos a ver el ballet del Cascanueces, que comienza en el Reino de la Nieve y termina en el Reino de los Dulces. En Estados Unidos se acostumbra comprarles a los niños un Cascanueces para que puedan colocarlo cerca del árbol de Navidad.

Postales de Navidad y Felices Fiestas.

¡Uff! ésta es otra de las costumbres que no falla para estas fechas. Pero no es solamente la postal como tal, sino personalizarlas con fotos familiares o de los niños, y en una cinta decorativa, se van colgando hasta que terminen las fiestas. Una de las curiosidades de estas postales en que vez de poner Feliz Navidad, se coloca Happy Holidays, por si la persona no celebra la Navidad como fiesta religiosa.

Los calcetines

Es muy común ver en las casas al lado de las chimeneas o de los árboles de Navidad calcetines colgados con regalos, incluso todavía hay familias que acostumbran a tejer uno diferente para cada miembro, como se hacía décadas atrás con el calcetín de Santa Claus.

Los suéteres de lana

Y qué decir de los famosos suéteres de lana que hacían las abuelas para esta época. Incluso actualmente están más de moda que nunca. Hace años se organizaba la f "Fiestas de suéteres navideños feos", en las que los invitados vestían la prenda más horrible que encontraran en el armario de sus padres.

Estas fiestas se han popularizaron tanto que muchos empezaron a buscarlas en las tiendas de segunda mano, al punto que empresarios comenzaron a ver estos suéteres como negocio.