5 hábitos y 5 frutas que te engordan y que seguramente no sabías

No te decimos que no lo hagas, solo que lo mantengas bajo control, pues aunque estés haciendo dieta y/o ejercicios, puede que no estés encontrando los resultados deseados, y quizás sea por algunos de estos ítems que te mostramos a continuación.

HÁBITOS

1. Comer solo

Según un estudio de las Universidades de Columbia y Minnesota en Estados Unidos publicados en el Journal of Pediatrics, las comidas con familiares, amigos o pareja pueden protegerte de la obesidad. Esta conclusión, está basada en que durante este tipo de reuniones se establecen conexiones emocionales que hacen de los alimentos más saludables. No, no es magia, es simplemente que entre mayor armonía exista a la hora de comer, mejor se produce la digestión.

2. Comer ensaldas

¡Sí! No estamos locos, pero no tiene que ver con los vegetales, o que vamos a decirte que ahora no comas ensalada. ¡Para nada! El problema con este saludable hábito alimenticio, es que deja de serlo cuando esos vegetales van a menudo acompañados de quesos, aderezos, crotones, pollo, o demás acompañamientos que en vez que ayudarte a bajar de peso, están creando en ti un depósito de grasa y azúcares que no necesitas.

3. Trabajar en horario nocturno

¡Cuidado! Tiene que ver con el ritmo de trabajo que lleves también, pero según un estudio del Instituto Médico Howard Hughes de Texas, Estados Unidos, el cuerpo que es obligado a invertir sus horas de sueño por temas de trabajo, necesita esforzar el ritmo cardíaco y por ende, el metabolismo se relentiza para poder llevar más energía al corazón.

4. No dormir bien

Esta ya la hemos mencionado en notas anteriores. Es importante que el cuerpo goce de las horas de sueño necesarias para poder cumplir todas sus funciones, entre ellas, el procesamiento de los alimentos ingeridos mientras está despierto. En pocas palabras, está comprobado científicamente que no dormir, engorda.

5. Ver televisión de noche

O quedarse dormido y que la televisión siga prendida. Señores, TVN se ve de día y de noche, pero no mientras usted duerme. Según la Universidad de Harvard, si te desvelas viendo televisión, o tu computadora, todos los días, aumentas un 23% tu riesgo de engordar, sin contar, un 14% de riesgo de diabetes. Además, según estudios, los niveles de melatonina, que es la hormona que regula el ritmo cardíaco por la noche y que además posee un efecto antioxidante y antiinflamatorio, se ven afectados por la exposición a la luz artificial de la televisión o a computadora.

FRUTAS

Sí son saludables, y sí son altamente recomendables, pero seguro no sabías que muchas frutas contienen calóricos que además de proporcionar grasas y azúcares al cuerpo, también le abren la puerta al apetito y por ende son elementos que te dejan propenso a engordar.

Las frutas que mencionaremos a continuación, son cinco que si bien tienen sus beneficios naturales, también son ricas en grasa, que de consumirse en exceso, es equivalente a comida azucarada.

Mango

Aguacate

Nueces

Guineos

Coco