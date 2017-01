¡Último secreto de la sexualidad femenina!

Las mujeres son mucho más celosas para hablar de su intimidad con otras personas, que los hombres que sí lo comentan como algo natural.

Hablamos de la masturbación femenina, que se ha convertido en una de las prácticas más íntimas que sigue siendo un tabú, ya que no tiene un espacio en el lenguaje coloquial.

Según un artículo publicado en el diario británico The Telegraph, la doctora Petra Boynton, psicóloga especialista en relaciones, explica que el problema de este tema dentro de la educación sexual, es que no se habla abiertamente y cuando se hace es muy poco explícito: “La discusión se centra en los juguetes sexuales y en mensajes sobre el rendimiento y las aspiraciones para mejorar la vida sexual, pero no se habla de cómo masturbarse y hace que sea algo de lo que es difícil hablar”.

A las mujeres les cuesta hablar…

Especialistas en el tema señalan que estos temas para la mujer se vuelven incómodos, incluso para hablar de la menstruación, que es lo más natural del mundo.

Las mujeres son mucho más celosas con su sexualidad y sólo la comentan en pequeñas reuniones de mujeres y a escondidas.

En “El Confidencial” el sexólogo Raúl Padilla, explica que “En las sociedades judeocristianas la sexualidad femenina ha sido siempre un tabú. Las mujeres, a semejanza de la Virgen María, tenían que pasar de niña a madre sin conocer el sexo. El placer quedaba relegado”. Y la masturbación es el placer por el pacer.

Además de ello señala que a la mujer también se le dificulta poder hacerlo, por tener los genitales ocultos. “Todos los niños juegan con su pene y se ve como algo normal. La mujer, al tener los genitales ocultos, no los explora desde la infancia y cuando tratan de experimentar, se las regaña. No saben cómo es su placer”.

¿Por qué es importante la masturbación femenina?

Según explica Padilla, “la masturbación permite que la mujer se conozca a sí misma y descubra su placer. Muchas mujeres esperan que sean sus parejas las que descubran su propio placer, y es un error, porque nunca van a ser tan eficaces en su búsqueda como la propia mujer consigo misma”.

Explicó que esto también tiene consecuencias en la pareja, pues a los hombres les cuesta encontrar ese punto que genera placer y temen preguntarle a su pareja qué es lo que les gusta, porque puede poner en duda su masculinidad, si no lo saben de antemano.

¿Qué beneficios te ofrece?

Ayudar a que disminuir las molestias de la regla

El suelo de la pelvis se refuerza, por lo que previene el escape de orina y las posibilidades de incontinencia a una edad mayor

Al fortalecer la pelvis las contracciones del primer parto suelen ser más eficaces.

Las molestias de la regla disminuyen y el dolor puede controlarse si la mujer se masturba antes y después de ésta.

Así como los hombres experimentan una serie de sensaciones al masturbarse, las mujeres pueden estar privándose de este placer por desconocimiento, pena o simplemente al pesar que no es prudente hacerlo.

Sin embargo, no hay límites para conocer tu cuerpo, explora qué áreas son las que te permiten disfrutar plenamente y compártelas con tu pareja. Si te cuesta experimentar sola, entonces hazlo con él para explorarlas juntos y disfrutar mucho más tu relación íntima.