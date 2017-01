7 consejos para mantener enamorada a tu pareja

Si eres chico, de por sí ya tienes la ventaja psicológica y social de siempre poder tomar la delantera y que no se vea como un intento desesperado o una intervención, aprovecha esto, que las chicas no siempre tenemos esta opción por muy segura y aventada que se sea. Si eres chica, olvídate de los mitos y lo primero que debes pensar es si vale la pena, y si tu respuesta es sí, entonces lucha con estos consejos y más por ese amor.

Bonus: Siempre rían juntos, es necesario que la diversión y las bromas nunca falten.

1. Consiéntelo y sedúcelo

Procura subirle unos cuantos niveles al contacto físico, hasta la más mínima agarrada de mano en el momento adecuado, puede hacerle saber a la otra persona que quieres estar ahí. Hazle saber con el físico que quieres tocarlo, besarlo, sentirlo. No hay nada más importante para conseguir reciprocidad, claro está que siempre es bueno también decirlo, pues escucharlo lo hace más romántico y más erótico en muchas ocasiones. Haz cosas. Vístete sexy en la intimidad, hazle sentir que te importa, un par de clichés románticos no estarían mal, ¡claro!, en medidas que no empalaguen.

2. Haz cosas por tu pareja

Lo importante es hacer sentir a la otra persona que estás pendiente, y que puedes hacer cosas por él. Trátalo como una prioridad, pero no la única prioridad de tu vida, tampoco puedes dejar servido todo en bandeja de plata, pero es importante que le hagas sentir importante para ti. ¡Siempre mantenlo presente: los detalles pequeños son los más significativos!

3. Los detalles

Son lo más importante. Siempre. Sin discusión. Verás, detalles no es solo regalar rosas, o llevar serenata, o comprar un regalo. Los detalles más valiosos y que más te ayudarán en tu relación son los pequeños: caballerosidad, atención, recordar fechas, momentos, los buenos días todos los días, buenas noches todas las noches, un beso y abrazo al saludar y al despedirte, no importa lo apurado que estés, dar espacio a la otra persona, pero no olvidarte del mensaje “te extraño”, o “te pienso”, o “¿cómo va tu día?”, o “ya quiero verte”. Decirle por lo menos una vez al día, lo que sientes por la persona, y siempre saber medir para no caer en el empalagamiento.

4. Mantén el misterio

Es rico saber que la confianza en la pareja está creciendo cada vez más, que pueden verse en su estado natural, que nadie los conoce como esa otra persona, pero… Una de las partes más interesantes de una relación, es ir descubriendo poco a poco y SORPRENDERTE siempre del otro, cosas que no sabías, reacciones que no sabías que podía tener, con cada sorpresa puedes volverte a enamorar, y esa es la mejor recompensa.

5. Hacer cosas juntos

Ir a la playa o al cine, practicar un deporte, comer en un restaurante específico, simplemente andar en el carro y hablar de todo, o cualquier otra actividad que se te ocurra, pero que sea solo de ustedes dos, y sobre todo que ambos lo disfruten. Esto no significa que tienes que sacrificarte por la otra persona y hacer lo que no te gusta; más bien tienen que encontrar un pasatiempo en común y si no lo tienen, busquen uno nuevo.

6. Libertad y espacio

Esto va para ambos, la confianza no es solo conocerse, sino saber de qué es capaz la otra persona, y abandonar tus inseguridades y miedos, pues que te pongas psicótica o psicótico no hará que el otro no te engañe, solo te lastimará a ti y arruinará la relación. Preguntar constantemente dónde está, qué hace y con quién, reclamarle por no escribirte, llamarte, verte, llegar a tiempo, salir con sus amigos o amigas, matará la confianza, orillará a la otra persona a mentirte, aunque no haya razón, y terminará acabando la relación, como crónicas de una ruptura anunciada. ¡No lo permitas!

7. Sexo

Sí, lo pusimos de último, pero por supuesto que no es menos importante, de hecho, es fundamental. El sexo es tan necesario como comer, dormir e ir al baño, para muchas personas. Por lo general las mujeres necesitan más conexión intelectual y/o emocional antes de ir a la cama, para los hombres no tanto, pero puede resultar igual de importante este requerimiento. ¡Ambos deben darse amor en la intimidad! Darle prioridad a la alcoba, y siempre sacar tiempo, aunque sea para un encuentro sexual corto. ¡Justo y necesario!

Y nunca dejen de bailar.