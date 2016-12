Dónde aplican las famosas su perfume para que les dure más

Aunque parezca mentira, muchas veces nos quejamos que el perfume no nos dura lo suficiente, pero ¿será la forma en la que lo aplicamos? Cada persona tiene una manera muy particular de ponérselo, algunos, lo han aprendido de sus madres o abuela; otros simplemente se lo colocan por instinto.

“Sabías que cuanto más hidratada está la piel, más tiempo durará el perfume”

Pero, ¿habrá lugares claves dónde colocar el perfume para que dure más? Según especialistas en perfumería, puedes colocarlo: sobre el cabello,

Detrás de las orejas,

Escote

Muñecas,

Cara interna de los codos

Detrás de las rodillas,

Tobillos,

Ombligo

Sobre la ropa.

Cuáles serán algunos de trucos de las celebridades para que su perfume les dure mucho más? Aquí te lo contamos.

La modelo Adriana Lima de Victoria's Secret confesó que los lugares en los que suele colocarse el perfumarse son detrás de las orejas, de las rodillas y en el ombligo. También en el cabello y encima de la ropa. Asegura que el perfume es algo que llama a la memoria.

Sarah Jessica Parker, protagonista de Divorce confesó que suele echarse cantidades industriales de perfume, para que penetre bien en los poros y en las telas de las prendas.

La actriz Liv Tyler lleva muchos años siéndole fiel al aceite de almizcle de Bigelow –C.O. Contó que aplica pequeñas gotas en sus dedos y bajo sus brazos y en el ombligo. Aseguró que su padre le enseñó, que si pones el perfume donde tu cuerpo se calienta, el olor se queda ahí.

Chloë Sevigny, comentó que se lo pone al salir de la ducha y después en el pelo. Asegura que su madre siempre le enseñó que debe darse unos toques en las muñecas y detrás de las orejas, y en la falda por diversión.

El perfume generalmente deja un recuerdo mucho más auténtico y objetivo de una persona en especial.

Con estos datitos ya no hay excusa para que no dejes tu huella personal con el perfumes que uses.