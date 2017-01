Películas que cumplen dos décadas en este 2017.

“Titanic”

Esta cinta cerró con más de 600 millones de dólares en EE. UU. y Canadá y más de 1800 millones de dólares a nivel internacional.

Dirigida por James Cameron, su estreno fue el 19 de diciembre de 1997 en los Estados Unidos, y pesar de que varios analistas y expertos de la industria anunciaban un fracaso en taquillas, la película se convirtió en un éxito. Tan sólo en su primer día en EE. UU. y Canadá recaudó 8 millones 660 mil de dólares estadounidenses.

En su primera semana en carteleras, logró obtener ganancias de 52,9 millones de dólares y se mantuvo con una recaudación parecida por varias semanas, quedándose en el primer lugar en EE. UU. y Canadá por dieciséis semanas consecutivas y en el top 10.

Frase: ¡Soy el rey del mundo!

G.I. Jane

Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Demi Moore, Viggo Mortensen y Anne Bancroft, esta cinta debido a las presiones de la senadora del Congreso de los Estados Unidos, Lillian DeHaven (Anne Bancroft), la teniente Jordan O´Neill (Demi Moore) se convierte en la primera mujer de una unidad de los SEAL de la Marina de los Estados Unidos. No aparenta tener esperanzas de triunfar bajo un régimen de entrenamiento tremendamente duro, pues sólo la mitad de los reclutas masculinos consiguen finalizar. Sin embargo, Jordan O´Neil está dispuesta a demostrar que todo el mundo estaba equivocado.

Frase: El dolor es nuestro amigo, nuestro aliado

Men in Black

Bajo la dirección de Barry Sonnenfeld, la cinta de ciencia ficción “Hombre de Negro I” protagonizada por Tommy Lee Jones (Kevin Brown / Agente K) y Will Smith (James Edwards III / Agente J).Es la historia de una organización secreta que vigila la actividad alienígena en la Tierra.

Esta es una adaptación de la historieta homónima de Lowell Cunningham. En el que los Hombres de Negro son un alto organismo secreto que supervisa y dirige la actividad extraterrestre en nuestro planeta. Estos agentes no tienen identidad y no responden a ninguna rama de ningún gobierno, ambos tendrán que detener a un Insecto gigante que se ha introducido en el cuerpo de un granjero.

Frase: ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo hago que esto luzca

The Fifth Element

Dirigida por Luc Besson, esta cinta fue bien recibida por la crítica. Elegida para la apertura del Festival de Cannes de 1997,se convirtió en un éxito en taquilla, recaudando 263 millones de dólares cuando su presupuesto fue de 80.

El quinto elemento fue nominado a los premios de la Academia de 1998 en el apartado de Mejor edición de sonido.

Frase: ¡Multipass!

Austin Powers: International Man of Mystery

Director: Jay Roach

Es una parodia de las películas de espías de los 60, como las de James Bond (En especial las de Sean Connery).

Las sillas mortales que usa el doctor Maligno en las conferencias para matar a Mustafá y al Número Dos, son inspiración de varias películas de James Bond, en las cuáles los bandidos han ocultado trampas similares.

El nombre "Número 2" es una referencia a Emilio Largo, la mano derecha de Blofeld en Operación Trueno.

Frase: ¡Yeah baby! ¡Yeah!

My Best Friend's Wedding

Bajo la dirección de P. J. Hogan, “La Boda de mi mejor amigo” es una comedia romántica protagonizada por Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney, Rupert Everett y Rachel Griffiths.

En la cinta, a sus 27 años, Julianne Potter (Julia Roberts) es una crítica neoyorkina de restaurantes que se encuentra con un amigo de toda la vida llamado Michael O'Neal (Dermot Mulroney), en el encuentro, le confiesa que va a casarse con Kimberly Wallace (Cameron Díaz). En ese momento, descubre que está enamorada de él y, junto a su mejor amigo George (Rupert Everett), decide evitar la boda a toda costa.

Frase: Si amas a alguien se lo dices, y lo dices de inmediato, en voz alta.

Entre otras de las películas que cumplen 20 años están:

Good Will Hunting

Director: Gus Van Sant. Frase: No eres perfecto, Sport. Y déjame ahorrarte la intriga. Esta chica a la que conociste, no es perfecta tampoco. La pregunta es si son o no perfectos el uno para el otro

Selena

Director: Gregory Nava. Frase: ¡No es un sostén!

Hércules

Director: Ron Clements. Frase: Un héroe verdadero no se mide por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón