Consideran que detención de Martinelli en EEUU es una humillación para Panamá

Una vez más Panamá vuelve a estar en el ojo del mundo, tras la detención en Estados Unidos, del expresidente de la República, Ricardo Martinelli. No conforme con ello, se rompen relaciones con Taiwán, mientras el actual jefe de Estado panameño se reunirá con el magnate Donald Trump.

Estos acontecimientos han sido y seguirán siendo de gran impacto para nuestro país, según expresaron los invitados al programa Radar de este domingo 18 de junio.

Detención de Martinelli, un “bochorno” para Panamá

“Indignante” y “bochornosa” ha sido la detención del exgobernante panameño, Ricardo Martinelli, según el politólogo y miembro del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), Richard Morales.

“Siento indignación en cierta medida porque Ricardo Martinelli se expuso a todo esto por su cobardía, y al mismo tiempo por el trato que le dio Estados Unidos, porque se le está humillando al Estado panameño de alguna forma, al estarse hablando de un expresidente”, recalcó.

Y es que Panamá y el mundo quedaron sorprendidos, cuando el 12 de junio se conoció de la detención de Martinelli.

El exmandatario salió de Panamá el 28 de enero de 2015 de su tierra natal, para buscar refugio en varios países, y se quedó en Estados Unidos.

Es este el mismo país que podría expulsarlo si acepta la solicitud de extradición hecha por la justicia panameña.

Mientras el trámite de extradición empieza Martinelli sigue preso a expensas de que el juez Edwin G. Torres le de una fianza o desestime la solicitud de extradición hecha por Panamá. En tres días Panamá y el mundo sabrán la decisió.

Para el periodista, Eduardo Lim Yueng, quien tuvo la oportunidad de dar cobertura al momento en que Martinelli entraba al salón de audiencia, donde se definiría la fianza para quedar o no en libertad, fue “impresionante ver a un expresidente esposado de pies y manos, y con el vestido caqui de preso”, pero esa era la noticia que había que contar a la audiencia de TVN Noticias.

“En Panamá había un reclamo permanente de justicia y la percepción que no iba a pasar nada y algo pasó (…). También sentí algo de bochorno porque quien iba detenido era el presidente de mi país, y entender hasta qué niveles han llegado los temas de corrupción, es bochornoso”, relató Lim Yueng.

Futuro inmediato de Martinelli, en manos de un juez estadounidense

Ahora bien, muchos han sido los argumentos utilizados por la defensa del expresidente Martinelli para tratar de evadir su responsabilidad ante los casos que mantiene abiertos en Panamá, siendo uno de ellos, cuestionado por los conocedores en la materia de política internacional.

Según Alonso Illueca, experto en derecho internacional, “Panamá cuenta con un tratado de extradición vigente”, siendo el “paradigma más grande, la estrategia de la defensa para tratar de decir que el tratado no contiene los crímenes que se le imputan” a Martinelli.

“Panamá y Estados Unidos firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención de Budapest contra la ciberdelincuencia, por tanto esto no podría ser un argumento válido”, aseguró el experto.

Lo que queda demostrado, es que la “estrategia de victimización” no solo es política, sino también legal, afirma Illueca.

El papel jugado por la Cancillería de la República de Panamá, ha sido fundamental para lograr avances en la investigación contra Martinelli, ya que fueron los encargados de revisar los documentos enviados por la Corte Suprema de Justicia, adaptarlos y trasladarlos con los requerimientos de los Estados Unidos.

“La Cancillería jugó el papel que tenía que jugar”, sirviendo como “mecanismo de conducto, revisar los documentos y trasladarlos hacia el Estado requirente”, manifestó el vicecanciller de la República, Luis Miguel Hincapié.

Y ahora ¿qué pasará?

Esta es la pregunta que se realizan muchos ciudadanos, luego que el próximo martes 20 de junio, sea expuesto al mundo una vez más el caso que enfrenta el expresidente Martinelli, luego que un juez estadounidense defina su futuro inmediato con la aceptación o negación de una fianza de excarcelación y bajo qué condiciones.

“Este es un caso histórico en nuestro país. Lo que me preocupa es, ¿qué vamos a hacer los panameños?, porque este va a ser un tema político a morir y va causar un problema interno en Panamá y no necesitamos más. (…) Me pregunto si la justicia va a jugar el papel que le corresponde o se va a dejar convencer por la política”, cuestionó el exembajador de Panamá en EE.UU., Roberto Alfaro.

“Los ciudadanos queremos que en este caso haya justicia y responda por los crímenes cometidos (…). Estamos hablando de un participante de un esquema de pactos para atracar al Estado, y todos aquellos que hayan participado deben responder como Martinelli”, solicitó el politólogo Richard Morales.

Lo cierto es que si el juez estadounidense decide dejar en prisión a Martinelli, porque considera que hay peligro de fuga o para la sociedad y que las pruebas presentadas por sus abogados no son convincentes, se abrirá un “panorama político donde sus defensores entrarán en confrontación para afectar a otros utilizando el caso Odebrecht”, pronosticó Morales.

Por el contrario, si lo liberan de manera temporal para valorar el caso, “pudiera aplacar la intensidad política”, lo que sería, “aplazar lo inevitable que es enfrentar la justicia”, resaltó.

Al final los resultados serían: “conmoción política, muy aguerrida y violenta”, según los expertos; por lo que todo dependerá de su comportamiento y bajo qué condiciones se darán los resultados.

Panamá y su ruptura con Taiwán

Para muchos, la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán ha sido una verdadera sorpresa, al punto de ser denominado como un “divorcio” con sabor a “traición”, por la forma en cómo se dieron los hechos.

El vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié, defiende la decisión al señalar que ya se habían dado las primeras señales sobre la decisión de romper relaciones con Taiwán, mientras que el anuncio se mantuvo en reserva producto de las “presiones” que se habían generado durante anteriores intentos.

“Panamá dio indicios del paso que iba a dar y Taiwán sabía que esto iba a pasar, aunque no se había anunciado públicamente.” –Luis Miguel Hincapié, vicecanciller de la República de Panamá-

La reacción de molestia de Taiwán “era de esperarse”, porque habían “tres aliados importantes para ellos: el vaticano, Panamá y Paraguay. Se esperaba esta reacción, no la juzgo ni me extraña”, enfatizó el vicecanciller.

“En la vida político internacional, como en la diaria, las decisiones por difíciles que sean se pueden manejar de una manera que no lastime a las personas y las relaciones internacionales. Hubo muchos intentos y esfuerzos hechos, y yo siento que si hoy se sienten lastimados es porque no había indicios de que iba a suceder”, señaló el excanciller de la República, Jorge Eduardo Ritter.

A juicio de Hincapié, no había otra forma de hacer la ruptura con Taiwán, no fue fácil tomar la decisión, pero Panamá no ha sido el único país en dar el paso.

“Nosotros estamos agradecidos con lo que Taiwán aportó al desarrollo de Panamá y ha venido siendo así desde hace muchos gobiernos”, pero “tomamos una decisión soberana viendo los intereses de Panamá”, enfatizó.

De igual forma, Hincapié aseguró, que los estudiantes becados en Taiwán podrán continuar con sus estudios si lo desean, o aceptar la invitación de China y culminar sus estudios en este país asiático.

Lo que se espera es que la decisión de unirse a la República Popular China, sea de “beneficio para el país” y no así de meros intereses que pongan en peligro los recursos con los que cuenta el país.

Reunión entre el presidente Varela y Donald Trump

Otra de las expectativas que se tendrá es por la reunión que sostendrá el presidente de la República, Juan Carlos Varela con su homólogo, Donald Trump a partir de este lunes 19 de junio.

La agenda entre mandatarios estará enfocada en asuntos de seguridad, lucha contra las drogas y política regional.

De igual forma, se promoverá al país como destino turístico con un festival que busca potenciar las bondades de Panamá.

Las conversaciones entre el presidente Varela y Trump, han generado opiniones encontradas por el estilo de gobernar del mandatario estadounidense y sus posibles intereses sobre Panamá.