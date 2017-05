Facebook abrirá oficina en Shanghái en su intento por volver a China

"Ambas partes mantuvieron un diálogo en profundidad sobre el plan de Facebook de abrir una oficina en Shanghái y otras cuestiones", aseguró la comisión tras la reunión mantenida ayer entre ambas.A pesar de estar bloqueada en China desde 2009, Facebook abrió una oficina en Pekín en 2014, aunque nunca ha aclarado cuál es su función más allá de servir como enlace para compañías chinas que quieran anunciarse en la plataforma fuera del país.El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, no ha disimulado su interés en que la red social entre en China, país al que viaja a menudo -su mujer es de origen chino- y en el que incluso impartió un discurso en mandarín en 2015 en una universidad de la capital china.Zuckerberg se reunió en 2014 con el entonces responsable de la censura en internet, Lu Wei, y un año después con el presidente del país, Xi Jinping, durante la visita oficial del mandatario chino a Washington.Pese a que Facebook no es accesible en China, el servicio de mensajería WhatsApp, que es de su propiedad, sí que está disponible, aunque su popularidad es muy inferior a la de la red social china WeChat.El pasado mes de noviembre, The New York Times informó de que los ingenieros de la red social habían desarrollado una herramienta para adaptarla a la censura en internet de China, aunque Facebook aseguró entonces que todavía no había tomado ninguna decisión sobre su "acercamiento" al país asiático.