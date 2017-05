Astronauta francés Thomas Pesquet: 'El planeta es una verdadera joya'

Tras pasar un poco menos de 200 días en la Estación Espacial Internacional (ISS), a 400 km de la Tierra, el astronauta de 39 años se siente "preparado" para volver a casa, según dijo este martes desde el módulo europeo de la ISS.

El viernes, se instalará con su colega ruso en una nave Soyuz, que se separará de la ISS y emprenderá un viaje de 3 horas 20 minutos de duración que los llevará a la estepa de Kazajistán.

"El espacio me ha cambiado un poco", reconoció Pesquet, que compartió en las redes sociales numerosas fotos de la Tierra tomadas desde el espacio. Regresa convencido de que "el planeta es una verdadera joya", aunque "frágil".

Waves are majestic, both up close and from space. As I watch them from here, I can just about imagine the sound of water hitting the shore pic.twitter.com/xsHFYjBXAg