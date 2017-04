La sonda Cassini de la NASA se sumerge en los anillos de Saturno

La sonda comenzó este miércoles su primer descenso para introducirse en la atmósfera del planeta gaseoso gigante, donde se desintegrará el próximo 15 de septiembre, poniendo así fin a una misión científica sin precedentes.

El descenso comenzó a la hora prevista y fue anunciado por la NASA en un tuit: "¡Ya está! En el espacio entre Saturno y sus anillos. Los instrumentos están en marcha pero no tenemos más contacto con la Tierra. ¡Ahí vamos!".

Luego vendrá la dramática espera de noticias.

This is it! Through the gap between #Saturn and its rings. Instruments are on, but we're out of contact with Earth. Here we goooooo! pic.twitter.com/3J7aRZS0IH