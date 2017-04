La sonda Cassini retoma contacto tras sumergirse entre los anillos de Saturno

"¡Lo hemos conseguido! Cassini está de nuevo en contacto con la Tierra y transmite datos después de haberse sumergido con éxito en el espacio que separa a Saturno de sus anillos", tuiteó el Jet Propulsion Laboratory (JPL), a cargo de esta misión, para luego agregar: "¡El gran salto final ha comenzado!".

La sonda efectuó así la primera de las 22 entradas en ese espacio de unos 2,400 kilómetros. La última será el 15 de septiembre en la atmósfera de Saturno, donde se desintegrará.

Este descenso inédito comenzó el miércoles. Poco después, Cassini dejó de transmitir todo tipo de comunicación por casi 24 horas.

