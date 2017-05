Cuando callan los planetas, historia de una misión suicida a Saturno

En su travesía ha encontrado el potencial de vida y arrojado luz sobre los misteriosos anillos del planeta que en 1610 vislumbrara Galileo Galilei.

Ahora, la sonda espacial Cassini se prepara para morir.

El 15 de setiembre de este año ingresará en la atmósfera de Saturno, donde se desintegrará. Pero antes, tendrá lo que la NASA ha denominado su “Gran Final”.

Take a dive between Saturn and its rings to see what @CassiniSaturn spacecraft saw during its 1st plunge on April 26 pic.twitter.com/oDMeJy2j45 — NASA (@NASA) May 4, 2017

Volará de cerca a la luna Titán para un “beso de despedida” y aprovechará su gravedad para recorrer el espacio entre Saturno y su anillo interior, llegando adonde ningún objeto terrestre ha llegado jamás y enviándonos las fotos. La sonda quiere dejar claro cuánto exactamente dura un día en el planeta y conseguir más información sobre la composición de los anillos.

Enceladus' north polar area surface appears to be about as old as any in the solar system & is heavily cratered: https://t.co/iyfZjrgnT1pic.twitter.com/RLjNYuNmE5 — NASA (@NASA) May 3, 2017

Su más reciente hallazgo ha sido uno silencioso. Viajando a 110,000 kilómetros por hora, Cassini utilizó su antena en forma de plato como escudo para protegerse de partículas en lo que se creía sería una de las regiones más riesgosas dentro de la órbita de Saturno. Pero nada fue a su encuentro. Se registraron unas pocas partículas, tan finas como el humo de un cigarrillo y luego nada, silencio.

What did it sound like when @CassiniSaturn dove btwn the planet & its rings on 4/26? Quieter than you think! Listen: https://t.co/JmT4dgzuojpic.twitter.com/quSVvr9aqH — NASA (@NASA) May 2, 2017

Ahora los científicos llaman a la región entre los anillos y Saturno “El Gran Vacío”. En unos meses Cassini cruzará ese vacío y buscará su propio fin luego de dos décadas de aportar al conocimiento astronómico y desarrollo científico de la humanidad. No esperará a que se termine su combustible y quedar a la deriva, por temor a que su cadáver contamine una de las lunas. Buscará un final vikingo entre las llamas de un planeta lejano, enviando hasta sus últimos momentos datos para el equipo de investigadores en la Tierra.

El espacio recibirá el evento en silencio, mientras la comunidad científica la despedirá por siempre agradecida.