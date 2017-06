La feria E3 ofrecerá las novedades de la industria del videojuego

Microsoft, que dará detalles sobre su Project Scorpio, una consola Xbox One compatible con la realidad virtual y el juego en ultra alta definición (4k), promete convertirse en la gran protagonista de la cita, para la que se espera la asistencia de más de 50.000 personas.

Los expertos sostienen que la compañía podría anunciar detalles sobre el nombre final de la consola, su precio y fecha de lanzamiento en una conferencia que tendrá lugar este domingo a partir de las 14.00 hora local (01.00 GMT).

Además, se espera que la firma muestre contenido de videojuegos anunciados como "Crackdown" y "Sea of Thieves", además de una nueva entrega de "Forza" y un nuevo capítulo de la saga "Halo".

Sony, por su parte, tratará de sorprender con "God of War", "Days Gone", "The Last of Us 2" y, tal vez, "Bloodborne II", mientras que algunos apuntan a la posibilidad de que haya espacio para una versión mejorada de PlayStation.

Y Nintendo, tras anunciar recientemente el nuevo Pokkén Tournament Deluxe (DX), el esperado primer juego de Pokémon que llegará a la consola Nintendo Switch en septiembre, tiene previsto desvelar otras apuestas como "Splatoon 2", "Super Mario Odyssey" y otros juegos escindidos de ese universo.

Electronic Arts, por su parte, se ausentará de la feria por segundo año consecutivo, mientras apuesta hoy por un evento simultáneo llamado "EA Play", en donde "Star Wars Battlefront II" será el producto estrella, sin perder de vista el primer videojuego FIFA para Switch y lanzamientos como "Need for Speed Payback" o "Battlefield 1".

Por primera vez en su historia, la E3, de la mano de la Entertainment Software Association (ESA), la compañía que organiza la feria, abre sus puertas al público con 15.000 entradas que, a pesar de costar entre 150 y 250 dólares, no tardaron en agotarse cuando salieron a la venta en febrero.

En 2016, la E3 coqueteó con esa idea organizando un evento en paralelo llamado "E3 Live", gratis y abierto al público, que tuvo lugar a escasos metros del Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde discurre la feria.

"El entusiasmo de los asistentes fue increíble", dijo Rich Taylor al portal especializado GameSpot.

"La respuesta fue clara. La gente quería estar dentro de la convención y las compañías también querían dar acceso a los fans, así que este año lo hemos hecho realidad", apuntó.