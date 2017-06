Actores y músicos revelan valiosas lecciones que recibieron de sus padres

"Mi padre ha sido un pionero que nos abrió las puertas a todos. Creo que nos parecemos mucho en nuestra tenacidad y sentido de perfección por las cosas", afirmó el cantante Enrique Iglesias, cuyo padre, Julio, por años fue el único artista musical hispano en tener éxitos a nivel internacional.

Ese rasgo pionero le concedió el progenitor a su hijo, cuando al referirse al actual éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, "Despacito", Julio Iglesias dijo: "Me recordó a lo que inventó mi hijo Enrique".

La actriz mexicana Eiza González, quien a finales de junio aparecerá en la pantalla grande de la mano del estreno de "Baby Driver", señaló que siempre tiene las lecciones que le dejaron la muerte de su padre, fallecido en un accidente automovilístico cuando ella tenía 12 años.

"Aprendí que la vida es algo realmente efímero, que se puede acabar en cualquier momento", indicó la actriz, quien en la película de inminente estreno, dirigida por Edgar Wright, interpreta a "Darling", la pareja de "Buddy", rol interpretado por Jon Hamm.

Con esa certeza como trampolín, la joven actriz abandonó una exitosa carrera en la industria de las telenovelas en México y se mudó a Hollywood en 2013, donde empezó de cero hasta convertirse en protagonista de la serie "From Dusk Till Down", de Robert Rodríguez.

"No hay que perder el tiempo cuando tienes un sueño. Hay que actuar y ya", afirmó.

Por su parte, Aislinn y Vadhir, los hijos del actor, director y productor mexicano Eugenio Derbez, aseguran que su padre les ha guiado de palabra y acción en la carrera artística.

"Siempre ha insistido en que me prepare", dijo Vadhir, quien protagoniza la cinta "3 Idiotas", el más reciente filme producido por Pantelion, la fusión de Televisa y Lionsgate para el mercado hispano en EE.UU.

"Cuando le dije que quería ser actor fue lo más importante que me dijo, qué estudiara", indicó el joven, quien confesó que ser hijo de uno de los artistas latinos más importantes en Estados Unidos es al mismo tiempo una bendición y un problema.

"Obviamente el nombre Derbez me abre puertas", reconoció. "Pero luego en la mente de todos está mi papá y todos me comparan con él. Tengo muchas veces que esforzarme el doble para demostrar que me merezco la oportunidad", agregó.

Entretanto, su hermana Aislinn, quien en 2017 se estrenó en las películas en inglés con "Win it all", de Netflix, aseguró que el mensaje de su padre es que siga su instinto.

"Me dice que tengo que hacer cosas que me hagan sentir bien", precisó.

La exitosa diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada dijo a Efe que su carrera ha tenido como norte las enseñanzas de su padre, el arquitecto Juan Manuel Ruiz de la Prada, y de su abuelo, Manuel Ruiz de la Prada, en especial en cuanto al amor por la vida y el respeto al medioambiente.

"Ellos eran ambientalistas antes de que estuviese de moda ser ecológico", indicó la artista, que suele incorporar materiales reciclados en sus creaciones.

"Eso es algo que siempre ha sido importante para mí, en lo personal y en lo que diseño", añadió.

Una muestra de ello fue la colaboración que hizo el año pasado con Ecovidrio, en la campaña española "Échale flores", con la que se quiso celebrar a las mujeres que han incorporado a sus vidas la protección de la naturaleza.