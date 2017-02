'Siempre seremos una familia', dice Angelina Jolie sobre su separación

La actriz y directora, de 41 años, hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a la cadena británica BBC en Camboya, con motivo del estreno de su última película como directora, "First They Killed My Father", sobre el genocidio camboyano.

"Somos una familia y siempre seremos una familia, pasaremos por este momento y esperemos ser una familia más fuerte por ello", manifestó la actriz, que rompió con Pitt el pasado septiembre, después de diez años de noviazgo, dos de matrimonio y seis hijos en común, tres biológicos y tres adoptados.

Jolie reconoció que su entorno y su familia están pasando por "momentos difíciles" y que ahora está centrada en sus hijos.

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne, son los seis hijos de la pareja, mundialmente conocida con el apodo de 'Brangelina', de los que Jolie tiene la custodia.

Con su última película, la actriz ha querido rendir homenaje a Camboya, tierra natal de su hijo mayor, Maddox, que presentó en Siem Reap, en el noroeste del país, el pasado sábado.

"Quería comprender por lo que los padres de mi hijo pudieron haber pasado y quería conocerle mejor y quería conocer este país mejor y espero haber hecho honor a aquellos que sobrevivieron", dijo la directora en una rueda de prensa.

El film, coproducido por el director camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh y distribuido por la plataforma de televisión en internet Netflix, es una adaptación de las memorias de la activista camboyana Loung Ung durante los años que gobernaron los Jemeres Rojos (1975-1979).