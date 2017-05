Día de la Trenza: orgullo y emblema que exalta la belleza negra

“Mi mamá me hizo estas trencitas con peinilla, me las enrula, me pone colitas y a veces me hace varios peinados”, contó Noheli Fernández a las cámaras de TVN Noticias.

Estas pequeñas de primero y segundo grado mostraron orgullosas sus peinados.

"Es un acto en que nuestras niñas, jóvenes y mujeres que laboran acuden, en este último caso, a sus espacios laborales con trenzas, y nuestras niñas y jóvenes a sus colegios con trenzas", explicó Alberto Barrow del Observatorio Panamá Afro.

Lucir unas bellas trenzas es todo un proceso, que ya desde pequeñas están aprendiendo.

"Mi mamá me las hizo hoy en la madrugada, (...) para que no se levantara el cabello me puso gel", comentó una estudiante a TVN Noticias.

Este día nace como una reafirmación de la herencia negra, un emblema de su cultura y la celebración a la belleza afro.

Las representaciones culturales, tradiciones y comidas son el centro de la celebración en el Mes de la Etnia Negra.