Trump critica al rapero Snoop Dogg por vídeo en el que le dispara

"¿Pueden imaginar cuál sería el clamor si Snoop Dogg, con su fracasada carrera y todo, hubiese apuntado y disparado al presidente Obama? ¡Cárcel!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El vídeo musical de la canción "Lavender", del famoso rapero, incluye una parodia con un actor que interpreta al presidente Trump maquillado como un payaso, en la que finalmente Snoop Dogg le apunta y le dispara con una pistola de juguete.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!