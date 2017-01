Elton John llevará 'The Devil Wears Prada' a Broadway

El ídolo pop británico Elton John anunció el jueves su regreso a Broadway con una adaptación musical del exitoso filme y novela "The Devil Wears Prada".

John compondrá la música de "The Devil Wears Prada" y las letras estarán a cargo de Paul Rudnick, un humorista que escribe con frecuencia para la revista The New Yorker.

"Reimaginar 'The Devil Wears Prada' para teatro musical es muy emocionante", dijo John en un comunicado.

"Soy un gran admirador del libro y del largometraje y un gran aficionado del mundo de la moda. No puedo esperar a hundir mis dientes musicales en este trozo de cultura popular", añadió el músico.

Aunque Broadway es un terreno claramente árido incluso para nombres famosos, John tiene un probado historial de triunfo con musicales.

"El Rey León", su adaptación como musical de la cinta animada de Disney, estableció el récord como el primer espectáculo en recaudar 1,000 millones de dólares en Broadway, donde sigue siendo la tercera obra con más tiempo en cartelera de la historia.

También cosechó éxitos con una adaptación musical de la ópera de Verdi "Aida", así como con "Billy Elliot The Musical", que hizo su última función el año pasado después de una aclamada puesta en escena en el West End de Londres.

Meryl Street y Anne Hathaway protagonizaron la cinta "The Devil Wears Prada" ("El diablo viste a la moda" en Latinoamérica y "El diablo viste de Prada" en España) sobre una poderosa editora de revistas de moda que impone de manera tiránica su voluntad a una joven y ambiciosa asistente editorial.

Un éxito internacional de taquilla, el filme estaba basado en la popular novela homónima de la estadounidense Lauren Weisberger. La autora había trabajado efectivamente para la editora en jefe de Vogue Anna Wintour, aunque nunca confirmó si se había inspirado en ella.