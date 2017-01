¿Por qué los hermanos Sandoval no están contratados para el carnaval capitalino?

El administrador de la Autoridad de Turismo (ATP), Gustavo Him, dijo sentirse “sorprendido” de que los hermanos Sandoval hayan dicho que se “les quiere tachar o no se les quiere” dentro del carnaval de la ciudad de Panamá.

Sin embargo, aclaró que lo sucedido responde a las múltiples quejas que recibieron el año pasado [2016], de parte de artistas quienes sintieron que no se les había dado la oportunidad de participar.

Es por ello que desde el pasado 25 de octubre del 2016, se inició el proceso de licitación pública y se subió al portal de Panamá Compra para que los interesados hicieran su propuesta, “para hacer el proceso de selección de manera transparente”.

Esta fue la primera vez que la contratación de los artistas que se presentarán en el carnaval se realiza mediante un proceso, pues en años anteriores la contratación se realizó de manera directa, según explicó el funcionario.

A través de su cuenta de Twitter, Sandra Sandoval (@Sandrasandovals), escribió que tras 25 de años de cantar en el carnaval de la ciudad de Panamá, el Gobierno Nacional no los quiere en el 2016.

mirá tù 😳😳. tenemos 25 años d estar cantando el carnaval en la city y éte año el gob no nos quiere pic.twitter.com/mKoSMelCwj — Sandra Sandoval (@Sandrasandovals) 9 de enero de 2017

De acuerdo con Him, lo que sucedió con los hermanos Samy y Sandra Sandoval fue que no entraron a la página web de Panamá Compra y no presentaron su propuesta, por lo que no figuran entre los artistas que se presentarán durante la fiesta del carnaval.

La contratación o no de los hermanos Sandoval va a depender de la empresa que se adjudicó la licitación, que en este caso sería Gaitan Bros.

Por otra parte, Him explico que aún esperan el apoyo de la empresa privada, donde los Sandoval podrían ser contratados, pero no aseguró nada porque la ATP no impone a quién debe contratar el sector privado.