'Mirror Mirror', la primera novela de la modelo Cara Delevingne

"¡Otro momento de 'pellízcame'!", comentó Delevingne en una publicación de Instagram, la red social en la que tiene más de 38 millones de seguidores, acompañada por una fotografía del borrador del libro.

Explicó que "Mirror, Mirror" es una historia sobre el proceso de madurez de unos amigos adolescentes, que tratan de averiguar quiénes son y de sortear los problemas respecto a la escuela y las relaciones personales.

"Amo estos personajes, lo que simbolizan y lo que esta historia representa", añadió Delevingne.

Además aseguró que escribir esta novela ha sido una experiencia de las que "cambian la vida".

Tras triunfar en las pasarelas internacionales, Delevingne decidió enfocar su carrera hacia Hollywood para abrirse camino en el mundo de la interpretación.

Así, ha dejado su firma como actriz en películas como "Paper Towns" (2015) y "Suicide Squad" (2016).

Este año estrenará el drama histórico "Tulip Fever", junto a Alicia Vikander y Christoph Waltz, y el filme de ciencia-ficción "Valerian and the City of a Thousand Planets", del realizador francés Luc Besson.