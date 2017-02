Los Óscar y un vestido: Meryl Streep exige disculpas de Lagerfeld

El modisto alemán afirma que la intérprete anuló el encargo para lucir un vestido de alta costura en la noche más importante de Hollywood, después de que otra casa de moda le ofreciera pagarle por desfilar por la alfombra roja con una de sus creaciones.

La revista especializada WWD afirma haber recibido un comunicado de Lagerfeld en el que el diseñador señala que el incidente es un desafortunado malentendido.

"Chanel inició conversaciones con el estilista de la señora Streep, a petición suya, para diseñarle un vestido para llevar a los premios Óscar", contó.

"Después de una conversación informal, no entendí que la señora Streep había escogido a otro diseñador por temas de remuneración", siguió.

"Lamento esta polémica y deseo toda la suerte a la señora Streep con su vigésima nominación al Óscar", señaló.

La actriz, de su lado, difundió un duro comunicado, en el que acusó a Lagerfeld de mentir.

"Karl Lagerfeld, un famoso diseñador, me ha difamado, al igual que a mi estilista y al gran diseñador cuyo vestido elegí llevar, en un medio muy importante de la industria" de la moda, subrayó en una nota publicada por WWD.

"Esta publicación difundió la difamación, sin consultar. En consecuencia, esta historia ha sido retomada en todo el mundo y sigue, a nivel global, afectando mi aparición en los Óscar", a los que acude como nominada por vigésima vez --un récord-- y "a eclipsar este honor ante los ojos de la prensa, mis compañeros y el público", afirmó.

"No me tomo esto a la ligera y el comunicado general de Lagerfeld, en el que lamenta la 'polémica', no es ninguna disculpa. Mintió, publicaron la mentira y sigo esperando", apuntó la actriz.

Streep vuelve a estar en la carrera por el Óscar, gracias a su papel protagonista en "Florence Foster Jenkins."