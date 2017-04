Isabel II cumple 91 años sin signos de ocaso

Las celebraciones fueron discretas, en comparación con las de su 90º cumpleaños, que incluyeron la extensión de la hora de apertura de los bares y culminaron con un picnic para miles de personas en el Mall, la alarga avenida que discurre al lado del parque de Saint James y acaba en el palacio de Buckingham, su residencia.

Cuatro hijos, 8 nietos, 5 bisnietos, 13 primeros ministros en su reinado y 16 países bajo su Corona, contemplan a la reina.

Sus declaraciones espontáneas rara vez trascienden y sus opiniones personales son un enigma, pero en junio de 2016 describió su estado con un sucinto "todavía estoy viva", en una charla con el recientemente fallecido Martin McGuinness, lider republicano norirlandés.

La reina celebra su cumpleaños dos veces: una en su fecha exacta, en privado, el 21 de abril, y la otra, públicamente, en mayo o junio, cuando hace mejor tiempo, presidiendo un gran desfile militar.

De todos modos, este viernes se realizaron las tradicionales 41 salvas de cañón en Hyde Park, y 62 en la Torre de Londres, la fortaleza medieval a orillas del río Támesis, además de en otros puntos del país.

Thank you to the @IrishGuardsBand for celebrating The #QueensBirthday today during Changing the Guard at Buckingham Palace today. pic.twitter.com/SP5ej3o0h8