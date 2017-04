Ricardo Arjona se enoja y abandona entrevista en vivo

El periodista, que dirige el programa Camilo en la cadena televisiva, iba a entrevistar al exitoso artista sobre su más reciente álbum " Circo Soledad".

Egaña, en este espacio, trató de conseguir la reacción del guatemalteco a algunas de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, por ejemplo, de un ensayista colombiano que catalogó a Arjona como "un producto elaborado por las disqueras para descretar a solteronas cursis y a torpes aspirantes a filósofos".

Fueron estas preguntas y el estilo incisivo del presentador lo que enojaron a Arjona, quien abandonó el estudio de CNN luego del primer corte comercial.

"¿Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí, que escuchar mi disco ("Circo Soledad")? Me parece un pecado y te baja un poquito de la nube donde estabas, porque yo pensé que eras un comunicador bien intencionado", comentó Arjona a un Egaña, que trataba de justificar sus cuestionamientos.

"Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esto lo tendríamos que suspender (la entrevista) y me voy a otro lado donde me traten con mayor respeto", agregó el artista.

El periodista cubano y presentador buscaba conocer por qué Arjona genera tantas pasiones, un artista que siempre ha tratado de salirse del molde y ha ganado seguidores por sus líricas. "Pregúntaselo a ellos (a los que critican el trabajo de Arjona)", respondió el guatemalteco a Egaña.

Arjona consideró que estos "críticos", que dedican tiempo para escribir sobre sus discos, son "idiotas". "Vos venís y te vas a ocupar en odiar a alguien, eres un idiota. Un idiota que le dedica tiempo a lo que no le gusta, es un estúpido", expresó.

Al final, Egaña no logró convencer a Arjona para terminar la entrevista, a la que le faltaban 20 minutos, y el reconocido artista le aseguró que no le gusta hablar sobre ese tipo de temas. "A mí no me sirve de nada. (...) Me duele que una charla como esta se incline para ese lado", resaltó.

El momento fue presenciado por millones de personas que siguen cada minuto del popular programa de la cadena CNN en Español.