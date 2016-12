Carrie Fisher, princesa Leia en 'Star Wars', sufre infarto en un avión

La actriz estadounidense de 60 años tuvo el infarto 15 minutos antes de aterrizar en Los Ángeles, procedente de Londres. Su hermano, Todd Fisher, dijo al Hollywood Reporter que fue estabilizada y que estaba "fuera de la emergencia", aunque no quedó claro cual es exactamente el estado de salud de la paciente.

Fisher fue atendida por pasajeros durante el vuelo y después de aterrizar, los paramédicos en tierra le continuaron la reanimación cardiopulmonar por 15 minutos para volver a tener pulso. En una ambulancia la trasladaron al hospital de la universidad UCLA, donde llegó a ser conectada a un respirador, precisó TMZ.

"A las 12H11 [20H11 GMT], el departamento de bomberos de Los Ángeles respondió [a un llamado de emergencia] en la puerta 74 del aeropuerto internacional LAX para atender a un paciente en paro cardíaco en un vuelo entrante", dijo a la AFP el portavoz de los bomberos Erik Scott.

"Paramédicos se posicionaron cerca y proporcionaron soporte de vida avanzado inmediato y tratamiento agresivo para transportarle a un hospital local", añadió, sin mencionar el nombre de la actriz.

La aerolínea United, por donde volaba, no confirmó que fuera ella la paciente. Sólo explicó en un comunicado cómo siguieron el protocolo de emergencia para un paciente "inconsciente".

Fisher, que estaba de gira por su octavo libro "Princess Diarist", ha hablado y escrito sobre sus años de adicción a las drogas y trastornos mentales.

La intérprete saltó a la fama como la rebelde guerrera Princesa Leia en la trilogía original de "Star Wars", cuyas tres películas (1977, 1980, 1983) se convirtieron en un fenómeno cultural.

Su personaje apareció de nuevo el año pasado en el esperado Episodio VII de la saga, "El despertar de la fuerza". El Episodio VIII está en postproducción y saldrá en cartelera a finales de 2017.

Abordo del vuelo 935 estaba la también actriz Anna Akana, según escribió en Twitter.

"No sé cómo procesar esto pero Carrie Fisher dejó de respirar en el vuelo de regreso a casa. Espero que esté bien", expresó en un tuit.

"Muchas gracias a la tripulación de United, que entraron en acción rápido, y al maravilloso doctor y enfermera que ayudaron. Es raro incluso tuitear sobre esto porque acabo de terminar su libro y estaba como una fan [emocionada] por conocer a su perro Gary en persona", añadió.

Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK 😞