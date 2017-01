¿Cómo preparan el 20 aniversario de la muerte de Diana?

Políticos, monarcas, líderes religiosos, intelectuales, famosos, ricos y pobres, todos lloraron la partida de una mujer que olvidó el rigor de la realeza británica y puso su carisma en cientos de obras benéficas.

En un comunicado, los hijos de Diana han indicado que se encargó una estatua de su madre, con motivo de los 20 años de su muerte.

En la nota se lee lo siguiente: “Ya han pasado veinte años desde la muerte de nuestra madre y es el momento adecuado para reconocer su impacto positivo en el Reino Unido y en todo el mundo con una estatua”.

Añade el comunicado que la princesa tocó muchas vidas, por lo que esperan que la estatua, que será colocada en Kensington Palace, ayude a reflexionar sobre su vida y legado.

Aunque no se ha elegido al escultor, se informó que un comité integrado por varias personas tendrá la labor.

Incluso se preparan otros homenajes en su memoria, que tienen que ver más con la colaboración en importantes obras humanitarias.

En honor a Diana, se construyó hace unos años una moderna fuente en Hyde Park, Londres.

En 2007, en ocasión del décimo aniversario de la muerte de Diana se organizó un concierto multitudinario, retransmitido por la televisión local y que batió récord de audiencias.

At the request of The Duke of Cambridge & Prince Harry a statue of Diana, Princess of Wales is to be erected at Kensington Palace. pic.twitter.com/zc4XvqlaSY