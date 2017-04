Escribir su autobiografía, la terapia más intensa de Ednita Nazario

"El proceso de ir para atrás para encontrarme con esas cosas fue una cajita de pandora, porque vi momentos que yo creía que había superado y no había superado", dijo emocionada la artista en una entrevista con Efe en Miami, días antes de que se publiquen el libro y su nuevo trabajo musical, ambos bajo el nombre de "Una vida".

La diva ponceña vivió una "catarsis" completa en la que descubrió que a pesar de que se cayó "500 veces" en la vida, siempre se supo "levantar".

En 233 páginas, con fotografías exclusivas incluidas, Nazario, de 62 años, rememora también dificultades como su quiebra financiera y sus varios matrimonios y rupturas.

La cantante da "licencia" a los demás para que opinen sobre lo que cuenta en "Una vida" y dice estar preparada para ello.

"El que no tenga el cuero duro, no sobrevive, y yo no me tomo las cosas como personales", insistió la cantante, que la semana próxima participará en la Conferencia Billboard de la Música Latina en Miami y entregará un premio en los Billboard latinos.

Al comienzo no quería hacer el libro, pero su representante, Bruno del Granado, sabedor de que es una persona "muy celosa" de mantener cerrada la puerta de su vida privada, le hizo ver que era mejor que ella misma contase su historia antes de que otra persona la contase por ella.

Así empezó un proceso que también la llevó a través de los capítulos más felices de su vida, como el nacimiento de su hija Carolina, "la luz" de sus ojos.

Con una sonrisa en la boca, la boricua aseguró que la anécdota que más le gustó "revisitar" fue "una de las menos conocidas": sus inicios en el mundo de la canción.

Con apenas seis años, Nazario estaba en su ciudad, Ponce, donde había un torneo de béisbol alrededor del cual se organizaron espectáculos.

Mientras jugaba en la calle, uno de sus amigos se acercó a una de las personas que iba a actuar en el teatro durante esos días y le dijo que ella cantaba.

Resultó que aquel hombre era un productor "muy importante", afirmó la puertorriqueña, y le pidió que le cantara algo. Ese fue el comienzo de su carrera artística.

"Creo que a la gente le va a parecer simpático, muy tierno y muy bonito", recalcó.

Esta aventura autobiográfica, en la que ha colaborado Leila Cobo, periodista y directora ejecutiva de Contenido y Programación Latina para Billboard, culminará la semana próxima, en dos turnos.

Primero, el 25 de abril verá la luz el libro "Una vida", mientras que el día 28 se publicará el álbum homónimo que constará de 11 canciones.

La intérprete anticipó tres de ellas en formato sencillo, "Ni una lágrima", "Soy tuya" y "Sólo una vez", que estarán acompañadas por temas que van desde la clásica balada pesada, el estilo "favorito" de Nazario, hasta ritmos que exploró por primera vez.

La ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016 reconoció que la pasó "muy bien" en la grabación de un disco en el que hay cortes de "house, música urbana y tropical" e incluso salsa, un género que Nazario nunca imaginó interpretar.

Esa salsa es "Loca", al lado de la artista cubana Albita, una de las colaboraciones especiales de "Una vida", álbum que también contiene canciones con Gilberto Santa Rosa y Axel.

Los cubanos Gente de Zona también se sumaron al proyecto y escribieron para Nazario la canción "Ni una lágrima (Bandolero)", una rumba flamenca "divertidísima", según la cantante.

Disco y libro coincidieron en un proceso que no estuvo "planificado" pero en el que la literatura "balanceó" a la música y que tendrá su continuación con dos conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan (Puerto Rico), también titulados "Una vida".