El Día de Star Wars invade las redes sociales

La celebración nace de la frase, en inglés, "May The Force Be With You" que tiene una pronunciación similar a "May The Fourth". Es una de las más conocidas y, según la historia, está inspirada por la religión de los caballeros Jedi.

Los seguidores de la saga, ideada por el cineasta estadounidense George Lucas, inundan las plataformas digitales como Twitter con mensajes alusivos a la celebración con las etiquetas #MayThe4thBeWithhYou o #StarWarsDay.

La primera vez que se celebró esta fecha fue el 4 de mayo de 2011, durante un festival canadiense.

La celebración este año es especial: se conmemora el 40 aniversario de la saga y en diciembre se estrenará una nueva producción inspirada en la historia titulada " Star Wars: The Last Jedi".

El tráiler, presentado el pasado 14 de abril, desvela el primer encuentro entre Luke Skywalker -interpreado por Mark Hamill y uno de los personajes principales de la primera trilogía- y Rey (Daisy Ridley), en el que la joven aprende a utilizar su fuerza.

En la cinta, dirigida por Rian Johnson, volverá a estar protagonizada por las estrellas de "The Force Awakens" y de los primeros filmes original.

Pero no todo es felicidad para los fanáticos de Star Wars. La actriz que interpretó a uno de los personajes más reconocidos en la cultura popular de la saga de ciencia ficción, la Princesa Leia (Carrie Fisher), falleció a finales del año 2016.

Sin embargo, aparecerá en la nueva producción "The Last Jedi" ya que había grabado parte de sus escenas antes de morir.