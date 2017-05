Dustin Hoffman una divertida y gran estrella en Cannes

En la presentación a la prensa de "The Meyerowitz Stories", junto a Emma Thompson, Ben Stiller y Adam Sandler, el protagonista de títulos como "The Graduate" ("El graduado", 1967), "Tootsie (1982) o "Rain Man" (1988) no tuvo ningún problema en reirse de sí mismo.

El momento más divertido de la rueda de prensa fue cuando un periodista argentino apellidado Hoffman le hizo una pregunta.

"A ver, ponte de lado que te vea la nariz", dijo el actor al periodista, que se sometió al escrutinio antes de reconocer que le preguntan a menudo si tiene alguna relación con él.

Y desde la mesa de los miembros del equipo de la película, Stiller no perdía oportunidad de intervenir y apuntó a una "gira de promoción" que Hoffman había hecho en Argentina hacía 25 años.

A lo que Baumbach apostilló que quizás podría ser su hijo, lo que provocó aún más risas.

Pero no fue la única broma del veterano actor, que tras escuchar varias veces a sus compañeros de reparto que habían crecido viendo sus películas, señaló: "cualquiera que sea mayor que yo, por favor que se levante".

Hoffman, de 79 años, también aseguró que "no quería interpretar a un viejo". "Era perfecto para interpretar a cualquiera de mis dos hijos" -a los que dan vida Sandler y Stiller en el filme-, dijo muy serio.

Un tono humorístico continuado por Stiller después de que un periodista preguntara a Sandler cómo había sido trabajar con una leyenda como Hoffman.

Ante la duda de Sandler a la hora de responder, Stiller aprovechó para decirle: "te han preguntado cómo fue trabajar con una leyenda como Stiller".

"Bromas aparte, nunca soñé con estar en presencia de Dustin (...) no pensé que tendría oportunidad de trabajar con él en una película diferente", dijo Stiller, que ya había colaborado con Hoffman en las comedias "Meet the Focckers" ("Los padres de él", 2004) y "Little Fockers" ("Ahora los padres son ellos", 2010).

"Es muy divertido y generoso y resulta deprimente hablar con él porque cuando te cuenta anécdotas sobre todas las grandes películas que ha hecho, te sientes simplemente ridículo", agregó.

En el filme Hoffman interpreta a un escultor del que ya nadie se acuerda, padres de tres hijos, casado en cuatro ocasiones y con un particular sentido del humor.