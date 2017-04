Enrique Chediak: un maestro de la cinematografía y la ficción en Hollywood

DG. - 1. Cuéntanos ¿Qué te llevó a ingresar al mundo del cine?

E.CH. >> El origen de mi ingreso al mundo del cine fueron mis viajes como montañistas por el Ecuador, porque esos viajes me iniciaron en la fotografía y poco a poco, muy lentamente, esa fotografía se empezó a transmutar en cine.

Cuando yo vi la película de Herzog "Aguirre, la ira de Dios", es cuando yo vi que naturaleza, fotografía y cinematografía podrían estar todas juntas, es cuando decidí que yo quiero hacer eso, pero no sabía que iba hacer todavía, cuando empecé a ver películas de Alberto Lucci, de Bergman, de Buñuel, allí es cuando dije 'yo quiero hacer cine y quiero hacer fotografía'.

DG. - 2. ¿Cómo diferencias un Director de Fotografía del Director de Arte?

E.CH.>> Bueno, es una diferencia muy grande, el director de arte: es el que hace los sets, la parte física. Y el director de fotografía: es el que con la cámara, con los encuadres y con la luz, define esos sets.

DG. - 3. Cuando entras a un proyecto fílmico, ¿Cómo logras la inspiración e inmersión para echar adelante este?

E.CH.>> Lees el guión primero, y el guión te sugiere ciertas imágenes, esas imágenes van evolucionando, van invadiendo tu espacio mental cada vez más y cada vez más. Es un tiempo lento donde esas imágenes van siendo más concretas, después vez una locación o un set construido, y las imágenes se empiezan a concretar y la película empieza a ser más clara, pero son imágenes sacadas un poco de esta broma.

Claro, hay muchos guiones que no te gustan y no los haces, hay muchos que no te gustan y tienes que hacerlos y sacas lo mejor de eso, hay otros que te encantan y no te llegan a tí, y hay otros que te encantan y te llegan.

DG. - 4. ¿Cuál ha sido tu reto más grande en cuanto a realización técnica?

E.CH.>> Técnica, 'Deepwater Horizon'. En cuanto a la parte técnica es una película muy grande, con estos sets enormes, trabajas a 30 mts sobre el piso, y la cantidad de fuego, la cantidad de lodo, sets muy muy complicados y complejos.

Hay otras películas como '127 horas' que también fueron complejas, pero no en el sentido técnico más bien en el sentido físico, pero sí técnicamente hablando fue 'Deepwater Horizon'.

DG. - 5. Entre todas las cámaras que has utilizado en tu profesión, dinos si tienes una favorita.

E.CH.>> Una buena cámara de 35mm, una buena ARRI, y ahora la Alexa, me gusta mucho la Alexa.

DG. - 6. Si tuvieran la oportunidad de hacer un remake ¿cuál película utilizarías?

E.CH.>> Uhhi... los remake son complicados, si hay una película que me encantaría hacer un remake, ¿para qué la hago no?.

¡Sabes que!, me encantaría hacer un remake, porque una película, con respeto y es mi opinión personal, que me gustaría darle mi versión a esa película es 'Ensayo de la Ceguera'.

DG. - 7. ¿Qué le puedes decir al personal panameño que quiere ingresar al mundo del cine y que le gusta la parte técnica?

E.CH.>> Tres cosas, la número uno: "Ver mucho Cine", ver mucho cine porque así se aprende; número dos: "Hacer, hacer lo que se pueda", y estar haciendo siempre porque así se aprende más; y número tres: "Conocer bien lo que es Panamá", lo que significa Panamá, la idiosincrasia de Panamá y del panameño, conocer el lugar donde vayan a hacer cine.

Pero lo más importante es HACER.

Enrique Chediak: nacido en Quito, Ecuador, estudió fotografía en Madrid, España y Comunicaciones en Santiago de Chile antes de cursar estudios en el Graduate Film Program of New York University's Department of Film and Television.

Ha trabajado como director de fotografía en películas tales como' 127 horas', 'The Faculty', '28 Semanas Después', 'Intruders', y 'The Maze Runner'.

Como director de fotografía Chediak ha recibido nominaciones y premios importantes entre los cuales están: First Run FF Awards, Sundance FF Awards, The British Independent Film Award, y BAFTA Film Award.