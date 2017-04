Sofia Coppola, Haynes y Haneke compiten por la Palma de Oro de Cannes

Relacionados Netflix entra en la selección oficial de Cannes con dos películas

En la cinta de Coppola, protagonizada por Collin Farrell, Nicole Kidman, Elle Fanning y Kirsten Dunst, la llegada de un soldado confederado herido conmociona la vida de una escuela femenina en el Estados Unidos del siglo XIX.

Se trata de una adaptación de una novela de Thomas Cullinan, que ya fue adaptada a la pantalla por Don Siegel en 1971 con Clint Eastwood.

Por su parte Haneke explora la vida de una familia burguesa del norte de Francia en el marco de la crisis de los refugiados, con Isabelle Huppert como protagonista.

"La cuestión de los refugiados es fundamental, y está presente en la selección", dijo el delegado general del festival, Thierry Frémaux.

Una de las novedades de esta 70ª edición, que se celebrará del 17 al 28 de mayo, será la presentación en una sesión especial del cortometraje de realidad virtual "Carne y arena", del mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador de varios premios Óscar.

Este año el certamen contará con la presencia en la alfombra roja de actores como Joaquin Phoenix ("You were never really here"), Dustin Hoffman ("The Meyerowitz stories") o el francés Vincent Lindon, que presentará una película sobre el escultor Rodin.

Entre los títulos de la selección oficial también sobresalen "Le Redoutable", del Michel Hazanavicius (autor de la oscarizada "The Artist"), sobre el rodaje de una película de Jean-Luc Godard en los años 1960 o "Nelyubov", del ruso Andrei Zvyagintsev, conocido por "Leviatán", nominada al Óscar.

La selección oficial también contará con presencia de cine asiático, con "Okja", del surcoreano Bong Joon-Ho, con Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal, una película fantástica producida por Netflix.

Su compatriota luchará por el máximo galardón de festival con "Geu-Hu", mientras que la japonesa Naomi Kawase, una de las tres mujeres en competición, presenta "Hikari".

El cineasta Pedro Almodóvar será este año el presidente del jurado de la muestra, convirtiéndose en el primer español en recibir este honor.

Argentina y México en Una Cierta Mirada

La célebre localidad costera francesa, donde cada año el festival reúne a estrellas, curiosos y profesionales del cine de todo el mundo, también acogerá este año el estreno mundial de los dos primeros capítulos de la nueva temporada de "Twin Peaks", la mítica serie de televisión de los años 1990 que David Lynch ha decidido retomar.

También se verá la nueva temporada de "Top Of The Lake", una serie de la neozelandesa Jane Campion, la única mujer que ha ganado la Palma de Oro, en 1993, con "El piano".

Además se espera la presencia en el paseo de La Croisette de estrellas de Hollywood como Robert Pattinson, que interpreta a un atracador en "Good Time", o de Julianne Moore, protagonista de la cinta de Todd Haynes que narra la historia de dos niños sordos en épocas distintas.

El cine latinoamericano, ausente de la selección oficial, sí estará en la sección paralela Una Cierta Mirada con dos títulos, la cinta argentino-chilena "La novia del desierto", ópera prima de Cecilia Atán y Valeria Pivato, y "Las hijas de Abril", del mexicano Michel Franco, protagonizada por la española Emma Suárez.

"La novia del desierto" sigue la travesía en el desierto de Teresa, un mujer de 50 años que ha trabajado durante décadas como empleada doméstica, mientras que "Las hijas de Abril", ambientada en Puerto Vallarta (México), narra la historia de una joven de 17 años embarazada de siete meses.

El presidente del festival, Pierre Lescure, destacó por su parte que el evento será "un respiro para hablar sólo de cine" en un periodo marcado en Francia por las elecciones presidenciales a dos vueltas (23 abril y 7 de mayo), y aseguró que las medidas de seguridad seguirán siendo importantes en un país que todavía aplica el estado de emergencia por los atentados recientes.