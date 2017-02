Festival de Cartagena reflexionará sobre la paz y tributará al cine francés

Esa reflexión sobre el fin de los conflictos, cuya programación está motivada por el proceso de paz que vive Colombia, contará con una selección de ocho largometrajes y cuatro cortos que se enfocan en diferentes enfrentamientos armados y procesos de reconciliación alrededor del mundo.

El objetivo es incentivar en el público una mayor comprensión y una atención mejor informada sobre la guerra y la paz.

Además, la paz de Colombia será la encargada de abrir el festival con el documental "El Silencio de los fusiles", de la periodista y cineasta Natalia Orozco.

El trabajo retrata las dificultades, temores, retos e ilusiones que afrontaron los equipos negociadores del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tanto en La Habana, sede de los diálogos de paz, como en el propio país.

En la sección oficial, diez películas de ocho países intentarán llevarse el galardón: "Adiós entusiasmo", del colombiano residente en Argentina Vladimir Durán; "Arabia", de los brasileños Affonso Uchoa y João Dumans; "Ayiti mon amour", del haitiano Guetty Felin; "El auge del humano", del argentino Eduardo Williams; y "El Cristo ciego", del chileno Christopher Murray.

Asimismo, optarán al premio "La Soledad", del venezolano Jorge Thielen Armand; "Mimosas", del español nacido en París Oliver Laxe; "Viejo calavera" del boliviano Kiro Russo; "Elon nao acredita na morte", del brasileño Ricardo Alves Júnior y "Los Decentes", una producción entre Argentina, Austria y Corea del Sur dirigida por Lukas Valenta Rinner.

El festival, que concluirá el próximo 6 de marzo, también aprovechará que 2017 es el año de hermanamiento cultural entre Colombia y Francia para hacerle un guiño al cine de ese país europeo.

Como parte de ese tributo, el certamen exhibirá filmes del cine negro galo, entre los que destacan "Sin aliento", dirigida por Jean-Luc Godard, o "La bestia humana", de Jean Renoir.

El Ficci, que prevé recibir a unos 122.000 espectadores, también hará un homenaje a los actores franceses Denis Lavant y Vincent Cassel.

La asistencia de Cassel al certamen hace parte de las actividades del Año Colombia-Francia 2017, que tiene el objetivo de acompañar la transformación del país y su esfuerzo de proyección internacional, con el fin de ajustar y mejorar su imagen en Francia y en Europa tras el proceso de paz firmado en 2016.

Además de la presencia de "Mimosas" en la competencia oficial, España también tendrá su espacio en el Ficci a través de diversas películas, cortos, actores y directores.

En la categoría de cortometrajes participan "Cucli", de Xavier Marrades, que narra la historia de Ramón, un camionero que vive con sus padres y que en uno de sus viajes largos y solitarios encuentra una compañía muy especial que lo cambia todo.

También participará en el festival "Fajr", de Lois Patiño, cuyo título alberga un doble significado en árabe, pues alude al amanecer, y también al "adhan", el cántico de llamada a la oración que suena desde las mezquitas justo antes del amanecer.

Por su parte, el corto "La disco resplandece", de Chema García Ibarra, incluido en el filme "In the Same Garden" en el que también participan producciones de Turquía, Estados Unidos, Rumanía, Australia, India, España, Italia, Hungría y Suecia, competirá en la categoría de cortos.

La participación España en la categoría de cortos la cierra "Timecode", de Juanjo Giménez, que cuenta la relación entre dos guardias de seguridad de un garaje.

En total, se mostrarán 167 películas en un festival que cuenta con un presupuesto de alrededor de 10.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) y espera reunir a unos 800 invitados de culto de la industria audiovisual.

Los filmes estarán distribuidos entre la competencia oficial de ficción, la de documental, la de cine colombiano, la de cortometrajes, la de "gemas" y la de nuevos creadores, entre otras.

La película "Don't Swallow My Heart, Alligator Girl!", del director brasileño Felipe Bragança, que fue estrenada en el reciente Festival de Cine de Sundance, será la encargada de cerrar el Ficci tras la ceremonia de clausura.