Festival de Karlovy Vary premiará a Uma Thurman por aportación al cine

Thurman recibirá este galardón en la gala de apertura de la 52 edición de este festival, que se celebrará del 30 de junio al 8 de julio en la ciudad checa de Karlovy Vary.

Thurman, de 47 años, fue nominada al Óscar por "Pulp Fiction" (1994) y consiguió un Globo de Oro con "Hysterical Blindness" (2003).

Ha trabajado con directores destacados, como Stephen Frears en "Dangerous Liaison" (1988); Woody Allen en "Sweet and Lowdown" (1999); y con Terry Gilliam en "The Adventures of Baron Munchausen" (1988).

La actriz ha estado varias veces a las órdenes de Quentin Tarantino, en la mencionada "Pulp Fiction", un papel que marcó su carrera, y luego en las dos entregas de "Kill Bill"

También recibirá el "Presiden's Award" el actor y cantante estadounidense Jeremy Renner, protagonista de la oscarizada película "The Hurt Locker" (2008), dirigida por Kathryn Bigelow.

Renner, que presentará en Karlovy Vary su última película, "Wind River", ha trabajado además en varias películas de superhéroes de Marvel y en la saga de "Mission: Impossible".

El director colombiano Ciro Guerra, autor del "El abrazo de la serpiente" (2015), la primera cinta de Colombia que fue nominada a los premios Oscar, formará parte del jurado de la Sección Principal de largometrajes de competición.

En el jurado de Documentales de competición estará el dramaturgo español Roberto Cueto.