Jimmy Kimmel, el conductor de los Óscar

La gran protagonista de la gala de los Óscar este año es, sin duda, el filme “La La Land”, un musical de Damien Chazelle, que se ha hecho con 14 nominaciones, igualando a películas como 'Titanic' y 'Eva al desnudo', pero sobre quien recae la responsabilidad de que la ceremonia tenga ritmo es al comediante Jimmy Kimmel.

Este popular humorista estadounidense, que nació el 13 de noviembre de 1967, tiene su propio programa en televisión, "Late Night With Jimmy Kimmel", emitido por el canal ABC desde 2003, y será en encargado de dirigir la 89ª edición de la gala de los Premios Óscar de Hollywood, tras recoger el testigo de Chris Rock.

El cómico y presentador ya ha conducido las ediciones de los Emmy en 2012 y 2016, y ha declarado en una entrevista a la revista The Wrap que se está preparando de forma concienzuda el guión para la noche del 26 de febrero, pero también que “tengo muchos nervios, porque no paro de pensar en ello todo el tiempo”.

También confesaba en ese medio que está trabajando sobre el guión y que no finalizará hasta poco antes de comenzar la gala, aunque como buen humorista remataba dejando claro que, con lo que realmente se emociona, es “con la pesca”.

La responsabilidad del acto cinematográfico más importante del año también está compartida, en cierto modo, por los productores del evento, Michael De Luca y Jennifer Todd, el primero expresidente de producción en Sony Pictures, DreamWorks y New Line Cinema, y la segunda presidenta de la productora Pearl Street Films, que fundaron Ben Affleck y Matt Damon.

Una de las novedades que ha aportado Kimmel a este magno evento es que, por primera vez ha comentado un tema, en cierto modo tabú, de la ceremonia de los Óscar, y ha sido lo que cobrará por presentarla, cuando en el programa de radio Kevin & Bean dijo: “creo que no sería ilegal no pagar nada”, para luego revelar que ganará unos 15.000 dólares, incluidos los ensayos y pruebas previas.

Familia numerosa y Letterman

James Christian Kimmel nació en el barrio neoyorquino de Brooklyn y, además de presentador y comediante es actor, guionista y productor de televisión, y el productor ejecutivo de su programa.

Nacido en una familia de emigrantes de Alemania, con una madre de ascendencia italiana y su padre, además de alemanes, tiene ascendencia irlandesa y galesa que trabaja como ejecutivo de la multinacional IBM.

Jimmy es el mayor de tres hermanos y ha sido educado en la religión católica, incluso llegó a ser monaguillo cuando niño y con nueve años la familia se marchó de Nueva York a Las Vegas, Nevada.

Después asistió a la Universidad de Nevada durante un curso, para marcharse después a estudiar a la Universidad Estatal de Arizona, donde asistió a dos cursos y la familia se trasladó, posteriormente, a ese estado. Curiosamente, el cómico no obtuvo ningún título universitario.

Con tan solo 21 contrajo matrimonio por primera vez. Fue con Gina Maddy, a quien conoció en la universidad con 19 años y con quien tiene dos hijos, Kevin y Katherine. La pareja acabó divorciándose en 2002.

A partir de entonces se le conocen algunos escarceos sentimentales, pero especialmente duradero fue el que mantuvo con Sarah Silverman, conocida humorista, actriz y escritora estadounidense, con quien formó pareja hasta 2009.

El 13 de julio de 2013 se volvió a casar, en esa ocasión con Molly McNearney, escritora, productora y actriz norteamericana, con quien tiene una hija, Jane, que nació en julio de 2014 y la pareja está esperando otro niño. Curiosamente, fue el día que se anunció que presentaría la gala de los Óscar cuando Kimmel desveló el embarazo de su mujer.

En el aspecto profesional ha confesado tener un gran ídolo: David Letterman, el veterano conductor del mítico “Late Night with David Letterman” que presentó durante 22 años en el canal NBC hasta su retiro en 2015 y que su filme preferido es la comedia “The One and Only” (1978), de Carl Reiner.

“Realmente, la razón por la que me metí en el mundo del espectáculo es que quería ser amigo de David Letterman. Hay chicos en la escuela secundaria que quieren ser jugador de béisbol, o el que está en el equipo de lucha... Yo era el tipo que veía a David Letterman”, confesaba a los medios estadounidenses.

También es todo un personaje a quien la fama no le llega por sorpresa porque, desde el 25 de enero de 2013, tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood Boulevard, de la ciudad del cine.

Así pues, este hombre, que fue considerado en 2013 por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del mundo, va a poner toda la carne en el asador para hacer una gala de los Óscar lo más amena posible con sus chistes y sus ocurrencias mostrando a la numerosa audiencia que es un hombre de gran personalidad.