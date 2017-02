'Moonlight' se lleva el Óscar a mejor película tras histórico error

Relacionados Ceremonia de los premios Óscar 2017

Cuando los productores de "La La Land" estaban en medio de los discursos de agradecimiento, uno de ellos interrumpió y dijo: "Lo siento, no, ha habido un error. 'Moonlight' ganó mejor película. No es una broma, no es una broma. Me temo que leyeron la cosa errada".

"Quiero explicar lo que pasó. Abrí el sobre y decía Emma Stone, 'La La Land'. Por eso me tomó tanto tiempo... No estaba queriendo ser chistoso", explicó Warren Beatty, que hizo el primer anuncio tras titubear al abrir el sobre.

La conmovedora historia de conexión humana y autodescubrimiento que transcurre en los suburbios del sur de Florida, sumó tres estatuillas, incluida la de mejor actor secundario para Mahershala Ali y guión adaptado.

Watch moment Warren Beatty appears to take a second look inside envelope for Best Picture. #Oscarshttps://t.co/okqF3W9eBXpic.twitter.com/WtTf20ot4V — ABC News (@ABC) 27 de febrero de 2017

"Moonlight" narra la vida de un joven afroestadounidense que lucha por encontrar su lugar mientras crece en un entorno pobre de las afueras de Miami.

Tres actores diferentes encarnan a Chiron, el personaje central, en diversos momentos de su juventud, que transcurre entre adictos a la droga y su conflicto por asumir su homosexualidad.

La obra fue elogiada como retrato de la vida de la comunidad negra contemporánea y ha sido considerada una reflexión innovadora y personal acerca de la identidad, la familia y el amor.