Shyamalan anuncia 'Glass', la segunda parte de 'Unbreakable' y 'Split'

Bruce Willis y Samuel L. Jackson, protagonistas de "Unbreakable" (2000), retomarán esos personajes en "Glass", al igual que lo harán James McAvoy y Anya Taylor-Joy, quienes lideraron el reparto de "Split" (2016).

"Me ha costado 17 años pero finalmente puedo contestar la pregunta número uno que siempre recibo: ¿vas a hacer una maldita secuela de 'Unbreakable' o qué?", escribió el realizador en su perfil de la red social.

It’s taken 17 years but I can finally answer the #1 question I get, “Are you making a f#&@ing sequel to Unbreakable or what?”

"Mi nueva película será una secuela de 'Unbreakable' y de 'Split'. Siempre fue mi sueño que ambas películas colisionaran en esta tercera cinta", afirmó el director.

My new film is the sequel to #Unbreakable AND #Split. It was always my dream to have both films collide in this third film.