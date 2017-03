Lo que debes saber de la sexta edición del Festival de Cine de Panamá

¿Interesado en asistir? A continuación, le presentamos un resumen de lo que debe saber sobre la versión de este año.

Sedes

El Teatro Balboa se mantiene como la sede principal del IFF Panamá. En este punto se realizarán las ceremonias de apertura y clausura del festival.

Además, habrá proyecciones en el Teatro Anita Villalaz, Cinépolis Multiplaza, Salón Ricardo J. Alfaro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teatro Ateneo de Ciudad del Saber y en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera 2.

Puede consultar el horario del festival aquí.

Programación

El IFF Panamá impulsa la industria cinematográfica de Centroamérica y el Caribe, así como presenta premiadas producciones de diversos rincones del globo.

Este año, según un comunicado de los organizadores, más de 300 películas fueron postuladas para la sexta edición. España, México y Argentina fueron los países que más filmes presentaron a la convocatoria.

La sexta edición del IFF Panamá se destaca por la presencia de producciones cinematográficas que fueron homenajeadas en la última edición de los premios Óscar.

El filme " The Salesman" del director iraní Asghar Farhadi fue considerado este año por la Academia de Cine de Hollywood como la mejor producción de lengua extranjera y estará en el festival este año.

Otras producciones cinematográficas que estuvieron nominadas a la edición 89 de los Óscar también se proyectarán en el IFF Panamá: '' Toni Erdmann" de Alemania, " A Man Called Ove" de Suecia y " Tanna" de Australia.

Además, documentales nominados a los premios Óscar (" Fire at the Sea" de Italia y " I am not your negro" de EEUU), así como destacados filmes de Iberoamérica conforman la diversa programación que presenta el festival al público este año.

Lista de películas que conforman la programación aquí.

Industria panameña presente

El Festival de Cine también contará con la presencia de producciones panameñas. Los documentales "Cimarronaje en Panamá" de Toshi Sakai, "La Felicidad del Sonido" de Ana Endara y "La Matamoros" de Delfina Vidal son parte de la programación de este año.

Además, se realizará una proyección especial de "Kimura", ópera prima del director panameño Aldo Rey Valderrama.

Proyecciones gratuitas

El programa "Cine en el Barrio" se trasladará a La Chorrera, Pedregal y Betania en esta sexta edición del Festival de Cine.

El viernes 31 de marzo se llevará a cabo una proyección en el Anfiteatro Lucía "Chía" Ureña a las 7:00 p.m. Mientras que el sábado 1 de abril, el programa llega a Betania donde se realizará la presentación en el Parque de la Cultura de Miraflores.

El domingo 2 de abril, "Cine en el Barrio" termina con una presentación especial en el Parque de las Madres de Pedregal a las 7:00 p.m.

Igualmente, se mantendrán las proyecciones gratuitas en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera 2. Éstas se realizarán los días viernes 31 de marzo, y sábado 1 y domingo 2 de abril. El año pasado, en esta actividad, participaron más de 6,000 personas.