Los estrenos de cine para fin de año

A continuación, le presentamos un listado de los estrenos de fin de año y lo que podrá disfrutar en 2017.

'Moana'

Moana es el último gran éxito de Disney que, desde su estreno, ha recaudado $280.3 millones en todo el mundo. Con la destacada participación de Dwayne 'La Roca' Johnson y composiciones de Lin-Manuel Mirada, el creador del famoso musical " Hamilton", esta película presenta las aventuras de la joven Vaiana, quien desea explorar el mundo navegando. La historia está ambientada hace dos milenios en las islas del sur del Pacífico.

Moana tiene los elementos que esperamos de las producciones de Disney: canciones que siguen con nosotros tras salir de la sala e historias inspiradoras. Recomendamos escuchar ' How Far I'll Go', composición que ha sido nominada para un premio Globo de Oro.

Opinión de la crítica: "Una delicia (...) Igualmente atrayente para los ojos, los oídos, el corazón y el sentido de la diversión, 'Moana' representa al más excelente Disney contemporáneo”, Michael Rechtshaffen del sitio especializado en la industria cinematográfica The Hollywood Reporter.

'Passengers'

El reparto de esta película de aventura-ciencia ficción está encabezado por los actores más exitosos (y guapos) del momento, Chris Pratt y Jennifer Lawrence. Sin embargo, su participación no logra salvar a esta producción -con un guion de Jon Spaihts- de las despiadadas críticas.

Ambientada en una nave espacial, Passengers presenta las peripecias que afrontan dos pasajeros que despiertan 90 años antes del final de su viaje hacia un planeta lejano.

Opinión de la crítica: " Passengers' es la historia de un hombre solitario en el espacio, el drama de un enigma ético, una historia de amor con dos de los actores más guapos del planeta y una turbulenta acción-aventura de ciencia ficción, y con todo eso, se las arregla para no ser una película muy buena", Owen Gleiberman del sitio especializado en entretenimiento Variety.

'Sing'

Sing es la más reciente producción del estudio de animación Illumination, los responsables de los éxitos de taquilla Minions y Despicable Me (“ Gru, mi villano favorito”, en español). Esta película animada, que cuenta con animales como protagonistas, presenta la historia de un koala que hace lo imposible para salvar un teatro, del que es propietario. Su última oportunidad para no perder el recinto es producir el concurso de canto más grande del mundo.

A pesar de haber generado opiniones divididas de la crítica, Sing ha sido nominada a mejor filme animado en los premios Globos de Oro.

Opinión de la crítica: "Coloridos personajes y suficientes canciones pop para llenar una lista de reproducción, pero no mucho más (...) una chuchería ligera para niños (...)", Brian Truitt del diario USA Today.

'Assassin's Creed'

Esta es la última entrega cinematográfica inspirada en el popular videojuego desarrollado por Ubisoft, Assassin's Creed. Esta película de acción-aventura cuenta con un destacado reparto, encabezado por Michael Fassbender (que también se desempeña como productor) y Marion Cotillard.

Gracias a una tecnología revolucionaria, Callum Lynch -interpretado por Fassbender- revive las aventuras de un antepasado llamado Aguilar. Por medio de estos recuerdos genéticos, el protagonista de esta adaptación descubre que es descendiente de una misteriosa organización, los Asesinos.

Opinión de la crítica: "Es un caos interminable y soso (...) Es raro ver una película tan carente de ánimo", Peter Bradshaw del diario inglés The Guardian.

'The Infiltrator'

Bryan Cranston interpretó a uno de los narcotraficantes más temidos de la televisión -Walter White en la serie " Breaking Bad"-, y ahora, en The Infiltrator, le da vida al agente encubierto, Robert Mazur, quien participó en una de las operaciones antidroga más complejas de los Estados Unidos.

La película, que se desarrolla en los años 80 y basada en hechos reales, presenta cómo la policía estadounidense se infiltra en una banda de narcos colombianos. El objetivo final: llegar al poderoso Pablo Escobar. A pesar de la imponente actuación de Cranston, The Infiltrator no fue del agrado de los expertos en cine.

Opinión de la crítica: "Ni Cranston, entregado como siempre, levanta una confusa trama por la que desfilan clichés y personajes secundarios", Roger Salvans de Fotogramas.

Con datos de FilmAffanity.