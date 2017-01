Los principales nominados de los Globos de Oro

La producción " La La Land", del director, guionista y productor Damien Chazelle ("Whiplash"), es la principal favorita para la 74 edición de esta ceremonia con siete nominaciones.

Esta cinta cuenta la historia de una joven pareja, una aspirante a actriz (Emma Stone) y un entregado músico de jazz (Ryan Gosling), que se conoce en Los Ángeles, Estados Unidos, mientras tratan de hacer realidad sus sueños.

Aclamada por la crítica y a lo largo de su presentación en los principales festivales de la industria, " La La Land" ha conseguido 38 premios.

Nominaciones: Mejor película comedia o musical; Mejor actor en una película comedia o musical; Mejor actriz en una película comedia o musical; Mejor director; Mejor guion; Mejor banda sonora original; Mejor canción original por "City of Stars" de Justin Hurwitz;

" Moonlight" es otra de las cintas con grandes posibilidades de triunfar en la ceremonia de los Globos de Oro con seis candidaturas, que se llevará a cabo este domingo y que será presentada por el comediante estadounidense Jimmy Fallon.

La producción cinematográfica -dirigida y escrita por Barry Jenkins- fue seleccionada por el American Film Institute (AFI) como una de las 10 mejores películas del año 2016.

" Moonlight", alabada también por la crítica, cuenta la historia de un joven de Miami, que en plena lucha contra los cárteles de la droga en los suburbios de esta ciudad, va descubriendo su homosexualidad.

Nominaciones: Mejor película drama; Mejor actriz de reparto en una película dramática; Mejor actor de reparto en una película dramática; Mejor director; Mejor guion; Mejor banda sonora original.

" Manchester by the Sea", una apuesta del gigante estadounidense Amazon Films, fue destacada con cinco nominaciones en la 74 edición de los Globos de Oro.

También parte de la lista de las mejores producciones cinematográficas del 2016, la película de Kenneth Lonergan plasma las vivencias de Lee Chandler (Casey Affleck), un fontanero que retorna a su pueblo natal para hacerse cargo del hijo de 16 años de su hermano fallecido.

" Manchester by the Sea" compite con " Moonlight" en la categoría de mejor película dramática.

Nominaciones: Mejor película dramática; Mejor actor en una película dramática; Mejor actriz de reparto en una película dramática; Mejor guion; Mejor director.

Otras de las películas que pelean por un reconocimiento en la sección drama con tres candidaturas son " Hacksaw Ridge", el gran regreso de Mel Gibson como director; " Hell or High Water", dirigida por David Mackenzie, y " Nocturnal Animals", de Tom Ford.

Además, una producción latinoamericana fue destacada en la categoría de Mejor película extranjera. " Neruda" del chileno Pablo Larraín competirá contra " Divines" (Francia); " Elle" (Francia); " The Salesman" (coproducción entre Irán y Francia), y " Toni Erdmann" (Alemania).

Televisión

La cadena estadounidense HBO destronó a Netflix en la sección de televisión y consiguió más nominaciones (10 en total) con sus series " Game of Thrones", " Westworld", " Veep" y " The Night Of".

" Stranger Things" y " The Crown" fueron las principales producciones del servicio de streaming Netflix nominadas a Mejor serie de televisión dramática y acompañan a " Game of Thrones", " This is Us" y " Westworld" en la categoría.

Mientras que en la sección de Mejor serie de televisión comedia o musical compiten " Atlanta" (FX), " Black-ish" (ABC), " Mozart in the Jungle" (Amazon), " Transparent" (Amazon) y " Veep" (HBO).

El actor mexicano Gael García Bernal volvió a ser nominado a Mejor actor en una serie de televisión comedia o musical. Bernal triunfó en esta categoría en la 73 edición de los Globos de Oro.

Vea las nominaciones completas aquí.

Con datos de EFE y FilmAffanity.