J.K. Rowling se disculpa por la muerte de Snape en la Batalla de Hogwarts

La autora acostumbra a pedir perdón por el fallecimiento de alguno de sus personajes cada 2 de mayo, cuando se "conmemora" la batalla ocurrida ese día de 1998, según el libro "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte".

"En caso de que la policía esté leyendo mis notificaciones, existe la tradición de celebrar el aniversario de la Batalla de Hogwarts. No me he embarcado en una ola de asesinatos", bromeó la escritora en la red social.

"Bien, aquí va. Por favor, no empiecen guerras sobre el asunto, pero este año me gustaría disculparme por matar a (susurros)... Snape (se pone a cubierto)", reza el siguiente tuit.

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover*