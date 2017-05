La cara de 'pocos amigos' del papa Francisco durante visita de Trump se viraliza

Relacionados Papa bromea con primera dama de EEUU sobre lo que come Donald Trump

La imagen, que ha sido compartida sobre todo por adversos a Trump, es comparada con una de la visita de su predecesor Barack Obama, en el que se ve a un sonriente Francisco.

De este momento, se han generado cientos de memes.

Pope Francis finally finds something he hates about his job. pic.twitter.com/iIjVMokyKL — Not Matt Holohan (@NotMattHolohan) 24 de mayo de 2017

Al presidente estadounidense también se le ha criticado por el mensaje en el libro de visitas de Yad Vashem, el centro israelí constituido en memoria de las víctimas del Holocausto.

"¡Es un gran honor estar aquí con todos mis amigos- tan asombroso y nunca lo olvidaré!", escribió Trump, cuyos mensajes son distinguidos por el uso de los signos de admiración, sin importar la gravedad de lo que exprese.

Trump, Obama notes left at Yad Vashem, Israel's memorial for the Holocaust. This makes me sad. pic.twitter.com/QgOpILPyeQ — ian bremmer (@ianbremmer) 23 de mayo de 2017

Sin embargo, la tensión disminuyó luego de la reunión a puertas cerradas. Trump, acompañado de su hija Ivanka, su esposa Melania y su yerno Jared Kushner, mantuvieron una breve conversación con Francisco.

El periódico español El País relata que el encuentro a puerta cerrada en la biblioteca papal entre Trump y el pontífice tuvo una duración de 27 minutos. En el espacio, según un comunicado del Vaticano, la conversación se centró en la promoción de la paz en el mundo.

Al finalizar la reunión a puertas cerradas, el Papa le entregó un olivo, un símbolo de paz, al presidente estadounidense para que se convierta en "instrumento" de ésta.