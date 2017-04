Niños que interrumpieron a su padre durante entrevista tienen una serie animada

Esta entrevista que se hizo viral por la interrupción de los dos niños durante la entrevista que hacía la BBC al académico, ya cuenta con una versión animada, desarrollada por la guionista estadounidense Lauren Martin, según una publicación del diario español El País.

La serie fue estrenada el pasado 17 de abril en YouTube, con el nombre “ The Adventures of Mina and Jack” [Las aventuras de Mina y Jack].

Martín reconoció en El País que “estaba obsesionada con el vídeo. Después de disfrutar unas 100 veces de la escena, me di cuenta de que tenía muchísimo recorrido”.

Por ahora, en el canal de YouTube solo hay disponible un capítulo. En la serie se podrá ver cómo los niños ayudan a su padre a resolver diversas situaciones.

La entrevista se hizo viral el pasado mes de marzo, cuando el profesor Kelly se encontraba ofreciendo una entrevista a la BBC y de pronto entran sus dos hijos a la habitación en la que se encontraba su padre.