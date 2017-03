El misterio alrededor del pollo gigante: ¿Es real o se trata de un disfraz?

Muchas personas en redes sociales se negaban a creer que fuera real, pero se ha confirmado que el ave es de la raza Brahma, que se cultiva en Estados Unidos y se caracterizan por ser enormes y tener una gran fuerza.

De acuerdo a una publicación de CNN en Español, a inicios del Siglo XX eran la raza de carne que más se consumía en Estados Unidos y según la Organización de Conservación de Ganadería, algunos animales crecían hasta pesar más de 8 kilos.

El sitio web de la cadena de noticias también dijo que algunas de las aves crecían tanto que podían alimentar a una familia de cuatro personas por un periodo de una semana.

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w