Trump se equivoca de Ivanka en Twitter

Trump registró el lunes por la noche en su cuenta el tuit de un fisioterapeuta de Massachussets, identificada por la prensa estadounidense como Lawrence Goodstein, que felicitaba a @Ivanka y decía que ésta era "formidable, una mujer que tiene personalidad y clase".

Trump retomó ese mensaje de su cuenta, olvidando aparentemente que la cuenta de su hija no es @Ivanka, sino @IvankaTrump.

La cuenta @Ivanka pertenece a Ivanka Majic, una consultora digital del balneario inglés de Brighton, exresponsable digital del Partido Laborista británico, según el diario The Guardian.

El martes por la mañana se despertó con un mensaje del presidente entrante estadounidense dirigido a ella. Y aprovechó para responderle: "Y usted es un hombre con grandes responsabilidades. ¿Puedo sugerirle más cuidado en Twitter y más tiempo aprendiendo sobre el #cambioclimático?".

"Es mi cuarto de hora de fama y es así como decidí utilizarlo", dijo al Guardian Ivanka Majic, cuyo número de seguidores en Twitter más que se duplicó en unas horas, y superaba los 5.860 el martes.

Ivanka Majic publicó luego una gráfica que muestra que una mayoría aplastante de los científicos está convencida de que el cambio climático actual es consecuencia de la actividad humana.

@realDonaldTrump@drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig