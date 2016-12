¿Cómo hacerse rico en el 2017?

Mansiones, autos último modelo de reconocidos fabricantes, viajes a los destinos más exóticos... Esta es la imagen que nos brindan las películas y series de televisión de lo que significa ser rico. Sin embargo, el consejo de los expertos no es tan lujoso.

Un artículo de la revista estadounidense Money detalla que la clave para "ser rico" es vivir por debajo de nuestros ingresos, algo que todos deberíamos cumplir pero que no es tan fácil como parece.

Vivir en grandes casas o adquirir un vehículo lo pueden sumir en un mundo de deudas. Las personas que presumen de objetos materiales no son ricas. Simplemente, han comprometido todo su dinero.

"La verdadera riqueza proviene de gastar menos de lo que ganas, una y otra vez, mes tras mes, año tras año", señala el artículo. Este es el principal paso a seguir para alcanzar nuestras metas financieras.

Algunas medidas que puede tomar -y que lo ayudarán a hacerse rico- son evitar los gastos innecesarios como comprar café o almuerzo en la calle; establecer un presupuesto diario y mensual; no comprometerse con tarjetas de crédito (si no las tiene), y ahorrar todo lo que pueda.

Además, existen páginas web dedicadas a brindar consejos para tener una vida financiera saludable (como The Financial Diet), en la que no tiene que preocuparse por el pago de deudas.

Con estos consejos, usted podrá hacerse rico en el año 2017.