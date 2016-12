El curioso caso de una pareja que oficializó su divorcio con tremenda fiesta

El pasado sábado 17 de diciembre, en Berkeley (California, Estados Unidos) más de 50 personas (amigos y familiares) celebraron con champán, canapés y recuerdos, al mejor estilo de una boda, bautizo o comunión, el divorcio de Jeff Becerra y Michelle Mahoney.

Esta historia poco tradicional, la compartió Emma Becerra, hija de la pareja, a la revista Verne de El País, quien por medio de un twitt, revolucionaron las redes sociales con las curiosas imágenes del evento.

Sin imaginarlo, la hija de esta pareja de 18 años, obtuvo 50,000 retuits y 160,000 me gusta después de publicar algunas fotografías con sus padres.

My parents' divorce became official today so they had a divorce party pic.twitter.com/NLbJjsWp8b